Barcelona akan bertandang sebagai tamu berat ke markas Galatasaray, Selasa besok, dalam rangka matchday kedua fase liga ajang Liga Champions.

Barcelona membuka langkahnya di turnamen ini dengan kemenangan 5-1 atas Feyenoord, sementara Galatasaray kalah dari Sporting Lisbon dengan skor 1-3.

Menurut surat kabar Sport, Hansi Flick, pelatih Barca, tidak terlalu suka mengubah elemen-elemen yang sudah menghasilkan hasil yang diinginkan, namun ia juga memiliki opsi untuk memainkan Gordon di posisi ujung tombak, berkat rangkaian golnya belakangan ini.

Memainkan Gordon, yang mencetak gol melawan Getafe, akan memungkinkan Karim Adeyemi diturunkan, pemain yang duduk di bangku cadangan saat laga La Liga dan kini dalam kondisi fisik yang segar.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Dalam atmosfer Liga Champions yang ditandai dengan serangan balas-membalas serta transisi cepat antara bertahan dan menyerang, pemain-pemain dengan kecepatan tinggi seperti Gordon atau Adeyemi bisa membuat perbedaan melalui serangan balik, terutama ketika mereka menemukan ruang.

Segalanya tampak lebih jelas terkait beberapa pemain, seperti Pau Cubarsi, Pedri, dan Fermin Lopez, yang absen dari susunan pemain inti melawan Getafe dan akan kembali tampil sejak awal.

Cancelo juga kemungkinan besar akan memulai pertandingan sebagai starter, setelah tidak bermain satu menit pun di Liga Spanyol melawan Getafe, laga yang dilalui Espart secara penuh.

Pemain Portugal itu menampilkan level tinggi selama jeda internasional bersama timnas negaranya, dan berbagai prediksi mengarah pada kehadirannya dalam susunan pemain inti melawan Galatasaray.

Di antara perubahan yang mungkin terjadi adalah kembalinya Eric Garcia ke posisi bek kanan, setelah ia membentuk duet dengan Gerard Martin di jantung pertahanan pada laga melawan Getafe.

Kembalinya Cubarsi bisa membuat Kounde duduk di bangku cadangan. Meski demikian, tidak bisa dikesampingkan bahwa Gerard Martin-lah yang menjadi pemain yang tergeser, dengan Flick tetap mempertahankan Eric Garcia di jantung pertahanan.

Di lini tengah, Rodri untuk saat ini merupakan elemen utama dalam struktur tim. Flick bahkan tidak mengesampingkannya saat melawan Getafe, meski jadwal pertandingan padat menanti tim, dan ia akan kembali hadir dalam susunan pemain inti, yang akan menyaksikan Dani Olmo dan Gavi keluar, setelah keduanya memulai laga melawan Getafe.

Di lini serang, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan seputar siapa yang akan menjadi ujung tombak, tidak ada yang meragukan bahwa Lamine akan kembali ke susunan pemain inti.

Flick percaya pada perasaan Yamal terhadap kondisi fisiknya sendiri, serta pada kemampuannya membagi tenaga sepanjang pertandingan.