Timnas Jerman bersiap menghadapi tamunya Yunani, Minggu malam ini, dalam laga pekan kedua Grup 2 Divisi A UEFA Nations League, di Stadion "WWK Arena" di Kota Augsburg, Jerman.

Pelatih Jurgen Klopp diperkirakan akan melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain inti, yang sebelumnya bermain imbang melawan Belanda (1-1) pada pekan pertama, Kamis lalu, di Stadion Johan Cruyff di Amsterdam.

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Menurut surat kabar Jerman "Bild", Der Mannschaft diperkirakan akan memasuki laga dengan susunan berikut:

Penjaga gawang: Alexander Nubel.

Lini pertahanan: Philipp Tourré, Jonathan Tah, Jan Bisek, Hennes Berns.

Lini tengah: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Serge Gnabry.

Lini serang: Karim Adeyemi, Kevin Schade, Younes Bentaleb.

Klopp sebelumnya telah mengumumkan kecenderungan untuk menurunkan kiper Alexander Nubel, menggantikan Marc-Andre ter Stegen melawan Yunani, yang mengawali perjalanannya di UEFA Nations League dengan kemenangan atas tuan rumah Serbia (2-1), sehingga menjadi pemuncak grup.

Kai Havertz sempat memulai laga melawan Belanda, tetapi mengalami cedera, sementara Nadiem Amiri tampil menggantikan Jamal Musiala, yang juga cedera saat pemanasan sebelum pertandingan, sedangkan Nico Schlotterbeck dan Nathaniel Brown bermain di lini pertahanan, bersama Philipp Tourré dan Jonathan Tah.

Laga ini akan menjadi ujian pertama bagi Jurgen Klopp sebagai pelatih Der Mannschaft di tanah Jerman, sehingga kemenangan dengan penampilan meyakinkan sangat dinantikan oleh para pendukung Die Maschine.



