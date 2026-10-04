Perubahan sikap mengejutkan dari kritikus terbesar Mourinho

Iker Casillas, legenda Real Madrid dan salah satu kritikus paling tajam terhadap Jose Mourinho, menunjukkan perubahan mengejutkan dalam sikapnya terhadap pelatih asal Portugal itu.

Casillas merupakan anggota utama skuad Real Madrid selama periode pertama Mourinho (2010-2013), ketika keduanya bersama-sama meraih Copa del Rey dan Liga Spanyol. Namun perselisihan di antara keduanya membuat Casillas tersingkir dari skuad selama musim 2012-2013, pada saat hubungan antara Mourinho dan manajemen klub tengah memburuk.

Dalam serial Netflix yang menyandang namanya, Mourinho menyinggung bahwa Casillas telah menjadi sosok yang "dimanjakan", sementara ia menolak hubungan erat para pemain dengan rekan-rekan mereka di Barcelona di tengah persaingan kedua tim memperebutkan gelar.

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Casillas sebelumnya pernah mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Prancis L'Equipe: "Dengan Jose Mourinho, itu adalah pernikahan yang berakhir dengan buruk".

Casillas sebelumnya juga telah menyatakan melalui akunnya di X sebelum penunjukan Mourinho untuk periode kedua bahwa ia tidak menampik profesionalisme sang pelatih, "namun saya tidak menginginkannya di Real Madrid". Kiper Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010 itu juga sempat dicalonkan untuk peran kepemimpinan bersama mantan calon presiden klub Enrique Riquelme yang menentang kembalinya Mourinho.

Perubahan Mengejutkan

Namun dalam pernyataan terbarunya, Casillas tampak lebih optimistis terhadap Mourinho. Dalam perbincangannya dengan German Burgos, mantan asisten pelatih Atletico Madrid, melalui kanal YouTube miliknya, Casillas mengatakan bahwa ia melihat Mourinho "berbeda" dari sosok yang memimpin Real Madrid sebelumnya.

Casillas berkata: "Jose berbeda. Ia terlihat sebagai pelatih sukses yang sama, dengan bakatnya dan segalanya, tetapi ia datang dengan gagasan yang berbeda".

Sang kiper enggan membahas detail masa lalu, dan hanya berkata: "Saya masih tertawa soal itu, saya mengingat banyak hal".

Pada akhirnya, Casillas bertahan di Real Madrid selama dua tahun setelah kepergian Mourinho, dan meraih gelar Liga Champions Eropa ketiga dalam kariernya pada musim setelah kepergian pelatih asal Portugal itu.