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Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menerima kabar gembira terkait kondisi gelandang andalan Rodri menjelang dua laga tim berikutnya di La Liga, setelah sang pemain menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam masa pemulihan dari cedera terakhirnya.

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Pekan lalu, Flick menerima kabar beragam mengenai kondisi sejumlah pemainnya. Ia mengetahui bahwa sebaiknya Andreas Christensen diistirahatkan pada laga melawan Deportivo dan tidak dimainkan saat menghadapi Villarreal dan Sabah asal Azerbaijan. Kini, ia mendapat tanggapan positif terkait Rodri yang berusia 30 tahun.

Pelatih Barcelona itu berharap Rodri sudah siap untuk laga melawan Deportivo La Coruña yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di Stadion Riazor, agar ia dapat mulai memulihkan kebugarannya sebelum duel besar melawan Atlético Madrid.

Rodri mengalami cedera ringan pada tendon lutut kanan saat timnya menghadapi Aston Villa. Kala itu, ia diperkirakan absen sekitar empat pekan, tetapi kondisinya membaik lebih cepat daripada perkiraan awal.

Harian Spanyol "Mundo Deportivo" mengutip sumber dari tim medis Blaugrana yang menyebut bahwa sang pemain merespons program perawatan dengan sangat baik dan mulai memulihkan ritme fisiknya secara bertahap tanpa komplikasi apa pun. Hal itu mendorong staf pelatih untuk mempertimbangkan memberinya beberapa menit bermain melawan Deportivo.

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Sumber tersebut menambahkan bahwa penampilan Rodri pada laga pekan ke-14 La Liga akan menjadi persiapan ideal bagi mantan pemain Manchester City itu, sebelum tampil sebagai starter dalam laga penentuan pada Rabu, 2 Desember mendatang, melawan Atlético Madrid di Camp Nou.

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Laga melawan Atlético Madrid sejatinya merupakan bagian dari pekan ke-23 La Liga. Namun, karena bentrok dengan pertandingan Piala Super Spanyol di Turki pada Februari mendatang, jadwalnya dimajukan ke pekan depan. Karena itu, kebugaran penuh Rodri menjadi sangat penting bagi Flick.

Kehadiran Rodri dalam skuad menjadi keuntungan besar bagi Hansi Flick di tengah padatnya jadwal pertandingan yang tersisa hingga akhir tahun, sebab sang pemain merupakan sosok sentral bagi pelatih dan rekan-rekannya, baik di dalam maupun di luar lapangan.

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Hal itu terlihat jelas kemarin saat melawan Villarreal, ketika ia memanggil Eric García ke pinggir lapangan untuk memberikan arahan taktis dalam salah satu jeda pertandingan. Momen tersebut menegaskan peran kepemimpinannya, bahkan saat ia sedang jauh dari lapangan karena cedera.

Sejauh ini, Rodri telah tampil dalam 14 dari 17 pertandingan yang dijalani Barcelona musim ini. Ia absen pada laga pembuka La Liga melawan Elche, serta dua laga terakhir akibat cedera, yakni melawan Atlético Madrid dan Villarreal.

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"Mundo" juga mengutip sumber yang dekat dengan staf pelatih yang menyebut bahwa Flick menilai Rodri sebagai sosok yang mampu mengangkat level tim ke tingkat yang dibutuhkan untuk kembali menjuarai Liga Champions, yang menjadi target utama tim musim ini. Oleh karena itu, kembalinya Rodri menjadi suntikan moral dan teknis yang besar.

Staf pelatih masih menunggu sesi latihan berikutnya untuk mengambil keputusan akhir terkait penampilan Rodri melawan Deportivo, dengan tetap berhati-hati agar tidak mengambil risiko, sehingga ia berada dalam kondisi terbaik saat tiba waktunya laga besar melawan Atlético Madrid, yang bisa berperan menentukan dalam perebutan puncak klasemen La Liga.