Alejandro Balde, bintang Barcelona, mempertimbangkan untuk meninggalkan klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim dingin mendatang, akibat minimnya menit bermain pada musim ini, setelah hanya tampil selama 12 menit dalam 10 pertandingan.

Menurut surat kabar Sport, Balde sudah membicarakan kepergiannya dengan agennya, Jorge Mendes.

Pada awalnya, Balde bersikeras untuk tetap bertahan di Barcelona, meski pelatihnya, Hansi Flick, telah memberitahunya bahwa akan sulit bagi dirinya mendapatkan kesempatan bermain.

Berbagai laporan saat itu menyebutkan adanya ketertarikan Manchester United untuk merekrut Balde, namun ia memutuskan tetap bertahan di Barca, klub yang mengikatnya dengan kontrak hingga musim panas 2028.

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Namun, pemikiran Balde sepertinya telah berubah setelah ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki peran berarti dalam rencana Flick. Ia dikeluarkan dari skuat tim pada pertandingan Liga melawan Elche, ketika bursa transfer musim panas masih terbuka, lalu kemudian kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, tetapi keterlibatannya dalam 10 laga yang telah dijalani Barcelona pada musim ini tetap sangat terbatas.

Balde hanya tampil selama 12 menit dalam 10 pertandingan. Menit-menit tersebut ia dapatkan saat menghadapi Racing Santander, ketika pertandingan sudah benar-benar ditentukan dan tim Catalan unggul dengan skor 5-2.

Balde menyaksikan bagaimana Flick lebih memilih pemain lain untuk mengisi posisi bek kiri, meski tak satu pun dari mereka berkaki kiri sepertinya. Joao Cancelo dan Xavi Espart kini berada di atasnya dalam urutan pilihan, dan kedua pemain itu saling berbagi menit bermain.

Bek asal Portugal itu telah bermain selama 386 menit yang tersebar dalam 8 pertandingan, sementara pemain Spanyol tersebut tampil selama 530 menit dalam 6 pertandingan, semuanya di LaLiga.

Dalam situasi seperti ini, dan meski Flick telah menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa Balde merupakan salah satu bagian dari tim, sekaligus mengakui bahwa pemain itu sendiri yang harus memiliki keinginan untuk berjuang mendapatkan tempat di susunan pemain utama, Balde mulai berpikir untuk meninggalkan Barcelona.

Pemain tersebut diperkirakan tidak akan kekurangan tawaran, sebab Manchester United, yang menunjukkan minat untuk merekrutnya pada musim panas lalu, bisa saja kembali mencoba mendapatkannya.

Masih ada dua setengah bulan sebelum bursa transfer baru dibuka, namun tampaknya sulit bagi situasi Balde untuk berubah.

Selain itu, manajemen olahraga Barcelona tidak keberatan dengan ide kepergian Balde, sama seperti yang terjadi pada bursa transfer musim panas lalu.

Bahkan, kepergian Balde bisa dimanfaatkan untuk memperkuat salah satu posisi pertahanan yang gagal diperkuat Barcelona pada musim panas, yaitu posisi bek tengah berkaki kiri, yang saat ini mengalami kekurangan pilihan akibat cedera Andreas Christensen.