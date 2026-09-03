Klub Barcelona menggagalkan kepindahan pemain Aljazair Anis Hadj Moussa, sayap Feyenoord asal Belanda, ke klub Al Ittihad, pada periode bursa transfer musim panas ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Al Ittihad telah mencapai kesepakatan dengan Feyenoord untuk merekrut Anis Hadj Moussa pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah mengajukan tawaran senilai 30 juta euro.

Namun surat kabar Belanda "De Telegraaf" menegaskan bahwa Feyenoord menolak untuk menuntaskan transaksi tersebut, di tengah kekurangan lini serang yang mungkin akan dialami tim jika kehilangan bintang asal Aljazair itu.

Klub Belanda tersebut telah melepas penyerang asal Jepang mereka, Ayase Ueda, ke klub Prancis Lille, pekan lalu, sehingga membuat kepergian Anis Hadj Moussa setelahnya menjadi hal yang lebih rumit.

Bursa transfer musim panas di Belanda ditutup tadi malam, Rabu, yang berarti Feyenoord tidak akan bisa merekrut pemain pengganti untuk menutupi kepergian Moussa.

Klub Belanda itu hanya akan bisa merekrut pemain yang tidak memiliki kontrak dengan klub mereka, dan bahkan dalam kondisi itu pun, mereka tidak akan dapat mendaftarkan pemain tersebut dalam skuad mereka di ajang Liga Champions Eropa, setelah periode pendaftaran ditutup kemarin.

Feyenoord menilai bahwa kepergian Anis Hadj Moussa akan memengaruhi peluang tim di ajang Liga Champions Eropa, terlebih karena mereka akan memulai kompetisi dengan menghadapi Barcelona, Rabu pekan depan, di Stadion Spotify Camp Nou.

Dengan demikian, Al Ittihad harus mencari opsi pengganti, guna menutupi kegagalan mereka merekrut sayap asal Aljazair itu, terutama setelah kepergian sayap asal Prancis Moussa Diaby ke Bayer Leverkusen, Selasa lalu.

Perlu dicatat bahwa Anis Hadj Moussa tampil apik bersama Feyenoord sejak kepindahannya ke tim tersebut pada musim panas 2024, di mana ia turut bermain dalam 86 pertandingan, yang berhasil ia manfaatkan untuk mencetak 26 gol dan memberikan 13 assist.