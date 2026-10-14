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Perubahan kecil: Flick tentukan rencana Barcelona sebelum El Clasico

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
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Real Sociedad vs Barcelona
Real Sociedad
Barcelona
Liga F
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
LaLiga
Real Madrid
H. Flick
Prancis
Spanyol
Jerman

Hujan deras membuktikan ketepatan keputusan pelatih Jerman itu

Barcelona bermalam di Istanbul setelah kemenangan meyakinkan (4-1) atas Galatasaray pada Selasa kemarin, dalam matchday kedua fase liga Liga Champions.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", tim Blaugrana akan kembali ke Barcelona pada awal sore ini, Rabu, untuk fokus ke rangkaian laga berikutnya, yang akan berpuncak pada El Clasico tanggal 25 Oktober nanti di Stadion Camp Nou.

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, sebelumnya telah merencanakan sesi latihan dan pemulihan di lapangan latihan klub Turki tersebut, namun setelah melihat jalannya pertandingan, pelatih Jerman itu membatalkan sesi tersebut untuk memberi para pemain waktu istirahat lebih banyak.

Latihan mereka setelah itu hanya terbatas pada latihan pemulihan di ruang gym hotel tempat tim menginap, dan hujan lebat yang turun di kota tersebut sepanjang malam membuktikan ketepatan keputusan itu.

Tim Katalan akan kembali berlatih pada Kamis pagi untuk mempersiapkan laga La Liga melawan Real Betis di Stadion La Cartuja, yang akan digelar pada Sabtu, 17 Oktober.

Barcelona akan melanjutkan sesi latihan pada hari Minggu, lalu terbang ke Paris pada hari Senin untuk menjalani pertandingan ketiga fase liga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang diasuh Luis Enrique pada 20 Oktober ini.

Flick ingin segera kembali agar para pemainnya bisa beristirahat setelah lelahnya perjalanan jauh dan bersiap dengan tenang menghadapi El Clasico pada hari Minggu melawan Real Madrid, 25 Oktober.


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