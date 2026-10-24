Ketegangan meningkat menjelang penganugerahan Ballon d'Or pada Senin mendatang. Dua hari sebelum pemenangnya diumumkan, sejumlah bandar taruhan mengubah odds para kandidat utama secara mencolok.

Perebutan penghargaan individu bergengsi itu tampaknya mengerucut pada tiga pemain: Lamine Yamal, Harry Kane, dan Kylian Mbappé. Yamal tampil impresif musim lalu dengan 16 gol dan 11 assist di LaLiga, saat Barcelona berhasil mempertahankan gelar juara liga secara meyakinkan. Penyerang berusia 19 tahun itu juga memenangi Piala Super Spanyol dan membantu Spanyol meraih gelar juara dunia 2026, pencapaian yang pada masa lalu kerap menjadi faktor penting dalam pemilihan pemenang.

Namun, Kane sejauh ini menjadi kandidat yang paling diunggulkan untuk meraih Ballon d'Or. Striker Bayern München itu menjalani musim yang luar biasa produktif dengan mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan resmi. Pada Sabtu, pemain asal Inggris itu memiliki odds rata-rata 1,35, yang menjadikannya favorit utama.

Bagi Yamal, situasinya jauh kurang menjanjikan dibandingkan beberapa jam lalu. Sebagian besar bandar taruhan besar tiba-tiba menaikkan odds bintang FC Barcelona itu secara signifikan. Odds pemain muda berbakat Barcelona tersebut melonjak dari 3,25 menjadi 6,00, yang menunjukkan bahwa bandar taruhan kini menilai peluangnya untuk menang jauh lebih kecil.

Salah satu kemungkinan penyebab pergeseran itu adalah kemenangan Kane baru-baru ini dalam pemilihan untuk penghargaan yang disebut '100 MARCA'. Penghargaan tersebut diberikan oleh juri internasional yang terdiri atas jurnalis, mantan pesepakbola, dan pelatih. Sebanyak 226 pemilik hak suara menentukan pilihan dengan memilih 15 pemain dari 100 nomine. Pemain di posisi pertama mendapat 30 poin, posisi kedua 25 poin, dan posisi ketiga 23 poin.

Kane akhirnya menang dengan 3.962 poin, hanya unggul 25 poin atas Yamal yang mengumpulkan 3.937 poin. Mbappé melengkapi tiga besar dengan 3.440 poin, diikuti Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembélé, dan Pau Cubarsí.

Jika Yamal akhirnya meraih Ballon d'Or pada Senin, penyerang sayap kanan berusia 19 tahun itu akan mencetak sejarah sebagai pemenang termuda sepanjang masa. Rekor tersebut saat ini dipegang mantan striker Barcelona, Ronaldo, yang menerima penghargaan itu pada 1997 saat berusia 21 tahun.