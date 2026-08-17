Semua indikasi menegaskan bahwa pemain Marc Casado akan segera hengkang dari skuad Barcelona pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Casado sebelumnya diperkirakan akan menuju Arab Saudi dalam sebuah transaksi yang menguntungkan Barcelona dari sisi finansial berkat nilai transfernya, namun pakar bursa transfer Fabrizio Romano menegaskan bahwa opsi ini menjadi tidak pasti, dan masa depan Casado tampaknya lebih besar kemungkinannya berada di Eropa.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Casado setuju untuk pergi, tetapi ia ingin memilih sendiri tujuannya, dan tampaknya bermain di Liga Roshn Saudi tidak begitu menarik baginya.

Marc Casado ingin bersaing di level tertinggi, sehingga ia akan memprioritaskan untuk tetap berada di bursa transfer Eropa, sembari memantau setiap peluang bagus yang mungkin muncul.

Agennya, Jorge Mendes, sejak beberapa pekan lalu telah berupaya menggerakkan bursa transfer, dan ada beberapa klub di Liga Primer Inggris yang tertarik kepadanya. Selain itu, muncul pula pembicaraan mengenai Milan yang dipimpin Ruben Amorim, meski negosiasi hingga kini belum mengalami kemajuan.

Barcelona ingin mendapatkan setidaknya 30 juta euro, jumlah yang bisa dipastikan di Arab Saudi, namun pintu di sana kini tampaknya telah tertutup.

Al Hilal dan Al Ahli Jeddah sempat menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Casado beberapa pekan lalu, hingga sampai pada titik di mana pemain tersebut mempertimbangkan opsi ini, namun kini ia cenderung untuk melanjutkan kariernya di Eropa, meski nilai transaksinya jelas lebih rendah.

Barcelona, setelah semua pendapatan yang mereka raih dalam beberapa hari terakhir, tidak lagi mengalami tingkat urgensi yang sama untuk menuntaskan proses penjualan tersebut.

Dengan tersisa sedikit kurang dari 15 hari menjelang penutupan bursa transfer, kini saatnya mengambil keputusan mengenai masa depannya, dan kepergian Casado dari Barcelona bisa menjadi sangat dekat.