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spain Getty Images
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Perubahan besar dalam susunan pemain Spanyol, Modric pimpin Kroasia

Croatia vs Spain
Croatia
Spain
UEFA Nations League A
Kroasia
Spanyol

La Roja berupaya memastikan lolos

Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, mengumumkan susunan pemain untuk pertandingan melawan Kroasia, pada Selasa malam ini, di matchday keempat fase grup UEFA Nations League.

Spanyol menempati puncak klasemen grupnya dengan 9 poin dari 3 kemenangan, diikuti Inggris dengan 6 poin, kemudian Kroasia dengan 3 poin, dan terakhir Republik Ceko tanpa poin.

Spanyol berharap meraih kemenangan malam ini dan lolos ke perempat final UEFA Nations League, sementara Kroasia berusaha menghidupkan kembali harapan mereka dengan mengalahkan sang juara dunia.

Setelah perubahan yang dilakukannya pada pertandingan sebelumnya melawan Republik Ceko, Luis de la Fuente memutuskan untuk mengembalikan sebagian besar pemain utamanya seperti Unai Simon, Cubarsi, Cucurella, dan Oyarzabal, selain Pubill di posisi bek kanan, yang tampil sebagai starter melawan Inggris dan Kroasia pada pertandingan leg pertama.

Berikut susunan pemain Spanyol:

Unai Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena, Oyarzabal.


Di sisi lain, Slaven Bilic, pelatih Kroasia, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Spanyol, yang tampil sebagai berikut:

Dominik Livakovic, Stanisic, Josko Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Kristijan Jakic, dan Matanovic.


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