Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, berfokus pada menjaga keselamatan para pemainnya dan kesiapan penuh mereka, setelah tim berhasil mencapai pertengahan Oktober tanpa mencatat satu pun cedera baru di antara para pemainnya, sebuah hal yang belum pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, kecuali para pemain yang mengalami cedera berkepanjangan sejak musim lalu.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mourinho menganggap menjaga kesiapan seluruh pemainnya sebagai salah satu prioritas utamanya pada awal musim ini, hal yang ia tegaskan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Villarreal, kemarin Jumat, ketika ia mengalihkan pembicaraan dari kontroversi yang mencuat seputar Kylian Mbappe mengendarai sepeda ke kondisi fisik para pemainnya.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Kalian mau sebuah kisah? Saya mengetuk kayu, karena sepak bola tetaplah sepak bola, tapi kalian mau sebuah kisah? Akan saya ceritakan: ini pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir Real Madrid mencapai pertengahan Oktober tanpa ada satu pun pemain yang cedera".

Mourinho mengecualikan dari pembicaraannya tiga pemain yang masih mengalami cedera yang berasal dari musim lalu, yaitu Ferland Mendy, Eder Militao, dan Rodrygo, di samping Raul Asencio, yang pada akhirnya menjalani operasi untuk mengatasi patah tulang kering, setelah mengalami dampaknya selama beberapa bulan.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya telah menyinggung berkas ini sebelum jeda internasional, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Elche, menjelaskan sifat kerja yang dilakukan klub untuk mengurangi cedera.

Mourinho berkata: "Kami bekerja di sini dalam sebuah rencana yang menyeluruh, alami, dan profesional, yang berlandaskan kerja sama yang sangat baik di antara semua orang. Dan ketika saya mengatakan semua orang, saya maksudkan para pemain, dan mereka yang paling penting, serta tim teknis yang mencakup orang-orang yang berkualifikasi di bidang ilmu olahraga, pencegahan, penguatan otot, dan latihan individual, selain memantau indikator-indikator kecil yang mungkin muncul sebelum terjadinya masalah, demikian pula tim medis yang berpartisipasi secara kuat dalam sistem menyeluruh ini, melalui banyak pekerjaan yang tak terlihat".

Dan dengan pengecualian empat pemain yang disebutkan, sisa anggota tim yang berjumlah 22 pemain kini sepenuhnya tersedia bagi Mourinho dengan dilanjutkannya kompetisi, di saat sulit untuk melakukan perbandingan dengan musim-musim sebelumnya, karena perubahan yang terjadi pada jadwal pertandingan tahun ini akibat jeda internasional panjang yang baru.

Oleh karena itu, perbandingan dengan musim-musim lalu bersandar pada pekan terakhir La Liga yang mendahului jeda internasional pada Oktober, ketika dua pekan pertama Liga Champions Eropa sudah dimainkan.

Peninjauan sepuluh tahun terakhir mengungkap serangkaian masalah dan cedera yang dialami Real Madrid, dan total pertandingan yang dilewatkan para pemainnya di beberapa musim mencapai 60 pertandingan akibat berbagai cedera.

Musim 2026-2027

Rodrygo, Ferland Mendy, dan Eder Militao hingga kini belum mampu menjalani pertandingan pertama mereka musim ini, karena masih berlanjutnya cedera yang mereka alami pada musim lalu. Bek asal Brasil itu diperkirakan kembali setelah jeda internasional pada November, ketika Real Madrid menjalani tiga pertandingan berturut-turut di Stadion Santiago Bernabeu melawan Celta Vigo, PSV Eindhoven, dan Alaves.

Tiago dan Endrick juga absen dari pertandingan-pertandingan awal karena masalah ringan yang mereka alami selama periode persiapan musim baru, sementara Aurelien Tchouameni tak mampu tampil hingga pertandingan kelima di musim ini, yang merupakan pertandingan pertama tim di Liga Champions Eropa, karena masalah fisik yang ia alami sejak Piala Dunia.

Raul Asencio terpaksa menjalani operasi untuk mengatasi patah tulang akibat kelelahan (stress fracture) di kaki kanan, yang telah memengaruhi kondisinya sejak beberapa bulan. Dengan demikian, tak ada satu pemain pun yang absen dari pertandingan mana pun karena cedera yang dialaminya setelah dimulainya musim ini.

Yang absen dari daftar Mourinho yang tersedia untuk dilanjutkannya kompetisi hanya terbatas pada pemain akademi Raul Asencio, serta Rodrygo, Ferland Mendy, dan Eder Militao, yang semuanya mengalami cedera berkepanjangan sejak musim lalu.

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Musim 2025-2026

Musim dimulai tanpa Ferland Mendy, Endrick, dan Jude Bellingham, karena pemain asal Prancis itu mengalami robekan pada tendon dekat otot rektus femoris di paha kanan, yang membuatnya menepi dari lapangan selama enam bulan.

Adapun penyerang asal Brasil itu, ia absen empat bulan karena cedera pada otot hamstring, sementara pemain asal Inggris itu memutuskan menjalani operasi bahu seusai berakhirnya Piala Dunia Antarklub, untuk menghilangkan rasa sakit yang ia alami sejak mengalami dislokasi bahu sekitar dua tahun lalu.

Musim dimulai dengan gambaran serupa musim sebelumnya, setelah Eduardo Camavinga mengalami keseleo yang membuatnya menepi dari lapangan selama satu bulan, demikian pula Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold, dan Dani Carvajal mengalami berbagai cedera otot. Dan dengan pengecualian tiga pemain yang memulai musim dalam keadaan cedera, total kasus absen mencapai 18 pertandingan selama sepuluh pertandingan pertama.

Pada pertandingan terakhir sebelum jeda pada Oktober, melawan Villarreal, Xabi Alonso tak mampu mengandalkan Carvajal, Trent Alexander-Arnold, dan Rudiger, karena cedera yang mereka alami selama musim yang sama, demikian pula Mendy absen karena cedera yang ia alami sejak musim sebelumnya.

Dan setelah kembali dari jeda, Dean Huijsen dan Dani Ceballos bergabung dengan daftar pemain cedera, karena masalah otot ringan yang membuat masing-masing dari mereka absen dua pertandingan.

Musim 2024-2025

Eduardo Camavinga mengalami cedera pada sesi latihan terakhir sebelum dimulainya kompetisi, setelah ia mengalami keseleo pada ligamen kolateral medial lutut kiri selama latihan yang mendahului pertandingan Piala Super Eropa sehari sebelumnya.

Cedera pun berdatangan setelah itu, karena Jude Bellingham, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Brahim Diaz, Dani Carvajal, Kylian Mbappe, dan Thibaut Courtois melewati klinik medis.

Total pertandingan yang dilewatkan para pemain ini mencapai 32 pertandingan selama sepuluh laga resmi pertama tim, demikian pula Mendy, Militao, dan Rodrygo mengalami sejumlah masalah fisik, tetapi mereka tidak absen dari pertandingan mana pun.

Carlo Ancelotti mencapai pertandingan terakhir sebelum jeda, yang berlangsung melawan Villarreal, tanpa Courtois, David Alaba, dan Brahim Diaz. Pertandingan itu menyaksikan Carvajal mengalami cedera serius pada lutut kanan, selama tekel yang kurang beruntung dengan Yeremy Pino.

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Musim 2023-2024

Dani Ceballos mengalami cedera pada hari keempat periode persiapan musim baru, selama latihan di Valdebebas, sementara Arda Guler dan Ferland Mendy terpaksa meninggalkan tur tim di Amerika Serikat sebelum waktunya.

Masing-masing dari keduanya absen hampir dua bulan dari lapangan, sementara pekan pertama kompetisi menyaksikan serangkaian cedera parah yang menghantam tim. Dua hari sebelum dimulainya La Liga, Thibaut Courtois mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut kiri, lalu cedera yang sama terulang pada Eder Militao begitu dimulainya babak kedua pertandingan pembuka di San Mames.

Dengan demikian, Ancelotti kehilangan dua elemen utama di sistem pertahanannya hingga musim semi, demikian pula Vinicius Junior absen empat pertandingan karena cedera pada otot bisep femoris kanan, dan Carvajal menepi dua pertandingan akibat rasa sakit pada kaki kanan.

Begitu pula, Arda Guler mengalami kekambuhan baru pada cederanya, sebelum kekambuhan itu terulang untuk kedua kalinya kemudian, sementara David Alaba mengalami masalah pada otot adduktor paha kanan. Total pertandingan yang dilewatkan para pemain karena cedera mencapai 52 pertandingan selama 11 laga pertama. Dan Ancelotti menjalani pertandingan terakhir sebelum jeda tanpa Courtois, Militao, Alaba, dan Arda Guler, sebelum Alaba kembali seusai jeda internasional, sementara Ceballos bergabung dengan daftar pemain yang absen.

Musim 2022-2023

Keseleo ringan pada pergelangan kaki menyebabkan terganggunya periode persiapan Dani Carvajal selama enam hari, sementara Alvaro Odriozola absen dari pertandingan Piala Super karena rasa sakit pada otot betis, dan Rodrygo tak mampu tampil pada dua pekan pertama La Liga karena kelelahan pada paha kanan.

Total pertandingan yang dilewatkan para pemain ini, di samping masalah fisik ringan yang dialami Carvajal, Militao, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Toni Kroos, Lucas Vazquez, dan Karim Benzema, mencapai 21 pertandingan selama sembilan laga resmi pertama.

Musim itu juga menyaksikan jeda internasional panjang pada waktu yang serupa dengan periode saat ini, yakni sebelum dimulainya Piala Dunia di Qatar. Thibaut Courtois, Luka Modric, dan Lucas Vazquez absen karena cedera dari pertandingan pertama setelah jeda internasional, yang mempertemukan Real Madrid dan Osasuna.

Musim 2021-2022

Musim ini menyaksikan gelombang besar cedera, demikian pula pandemi corona memengaruhi periode persiapan masing-masing Karim Benzema, David Alaba, dan Alvaro Odriozola, tetapi hal itu tidak membuat mereka kehilangan kesempatan tampil di pertandingan mana pun.

Dan sebelum dimulainya musim, Toni Kroos mengalami cedera di area pubis yang membuatnya menepi selama dua bulan, sementara Dani Ceballos mengalami robekan pada salah satu ligamen, yang membuatnya menepi dari lapangan lebih dari empat bulan.

Pada pertandingan terakhir sebelum jeda pada Oktober, Ancelotti tak mampu mengandalkan Marcelo, Ferland Mendy, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Gareth Bale, dan Mariano Diaz.

Andriy Lunin, David Alaba, Luka Modric, dan Luka Jovic juga absen pada periode yang berbeda-beda selama sekitar satu setengah bulan pertama kompetisi. Total pertandingan yang dilewatkan para pemain karena cedera mencapai 60 pertandingan selama sepuluh laga.

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Musim 2020-2021

Musim yang berlangsung selama pandemi corona itu dimulai dengan jeda internasional, karena itu Real Madrid hanya menjalani empat pertandingan sebelum jeda kedua. Dan meskipun pertandingannya sedikit, total absen karena cedera yang dialami Dani Carvajal, Eder Militao, Marcelo, Odriozola, Toni Kroos, Isco, Eden Hazard, Marco Asensio, dan Lucas Vazquez mencapai 16 pertandingan.

Mariano Diaz juga absen karena menjalani operasi amandel, dan ia tidak tersedia untuk tampil. Zinedine Zidane terpaksa menghadapi enam pemain yang absen pada pertandingan yang mendahului jeda, dan empat pemain yang absen pada pertandingan yang menyusul kepulangan dari jeda internasional. Musim 2019-2020 Marco Asensio mengalami cedera paling parah selama periode persiapan musim, setelah ia mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) dan meniskus lateral selama pertandingan persahabatan melawan Arsenal.

Pada pertandingan terakhir sebelum jeda, Zidane tak mampu mengandalkan Thibaut Courtois, Nacho Fernandez, Ferland Mendy, Marcelo, dan Asensio sendiri.

Begitu pula Fede Valverde, Luka Modric, Isco, James Rodriguez, Eden Hazard, Rodrygo, Brahim Diaz, dan Mariano Diaz melewati klinik medis selama sepuluh pertandingan resmi pertama.

Total pertandingan yang dilewatkan para pemain karena cedera mencapai 45 pertandingan selama sepuluh laga.

Musim 2018-2019

Marcelo, Dani Carvajal, dan Isco absen dari pertandingan kekalahan melawan Alaves, di saat Real Madrid di bawah kepemimpinan Julen Lopetegui mengalami periode penurunan tajam.

Pelatih asal Basque itu juga tak mampu mengandalkan Jesus Vallejo di sejumlah pertandingan selama awal musim. Dan itu merupakan salah satu musim terakhir yang paling sedikit terdampak cedera di awalnya, karena total absen hanya mencapai 12 pertandingan selama 11 laga pertama.

Musim 2017-2018

Keylor Navas, Dani Carvajal, Theo Hernandez, Marcelo, Mateo Kovacic, Gareth Bale, dan Karim Benzema absen dari kemenangan atas Espanyol, pada pertandingan yang mendahului jeda internasional kedua.

Dan berbeda dengan musim ini, tim Zinedine Zidane mengalami banyak cedera di awal musim itu, karena total absen mencapai 32 pertandingan selama sepuluh laga pertama.

Marco Asensio, Toni Kroos, dan Raphael Varane juga mengalami cedera selama tahap-tahap awal musim. Musim 2016-2017 Marcelo, Casemiro, dan Luka Modric absen dari hasil imbang melawan Eibar dengan skor 1-1 di Stadion Santiago Bernabeu.

Dan sebelum itu, Keylor Navas, Pepe, Marcelo, Isco, Gareth Bale, dan Karim Benzema absen dari satu pertandingan atau lebih, sehingga total absen mencapai 23 pertandingan selama sepuluh laga resmi pertama.



