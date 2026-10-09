Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" cenderung membatalkan rencananya untuk menggelar Piala Afrika setiap 4 tahun sekali, bukan dua tahun, dalam perkembangan baru yang bisa mengubah kembali masa depan turnamen benua tersebut.

Surat kabar Inggris "The Guardian" mengisyaratkan bahwa CAF tengah mengkaji kemungkinan untuk kembali ke sistem sebelumnya, yakni turnamen digelar setiap dua tahun sekali, dengan perkiraan dilakukannya pemungutan suara atas usulan tersebut dalam pertemuan Komite Eksekutif CAF di Tanjung Verde.

Gagasan untuk mengubah turnamen menjadi sistem yang digelar setiap 4 tahun sekali sebelumnya telah memicu kritik luas, mengingat posisi besar yang ditempati Piala Afrika dalam kalender sepak bola di benua tersebut, selain pentingnya turnamen ini bagi para suporter dan tim nasional.

Para penentang menilai bahwa memperpanjang jeda antarpenyelenggaraan dapat berdampak negatif pada kehadiran tim-tim nasional Afrika di kancah internasional, mengurangi pendapatan yang terkait dengan turnamen, serta merampas momen benua paling menonjol bagi para suporter setiap dua tahun sekali.

Motsepe menegaskan kajian untuk kembali ke sistem sebelumnya

Dari pihaknya, Patrice Motsepe, Presiden CAF, menegaskan bahwa kembali menggelar Piala Afrika setiap dua tahun sekali memang tengah dikaji.

Motsepe mengatakan, hari Jumat ini, dalam pertemuan CAF di Tanjung Verde, sebagaimana disoroti jaringan Prancis "Foot Mercato": "Kami tengah mengkaji kemungkinan untuk kembali menggelar Piala Afrika setiap dua tahun sekali. Masalah ini saat ini sedang dalam tahap kajian."

Pernyataan Presiden CAF ini mencerminkan perubahan sikap konfederasi, setelah pada Desember lalu mengumumkan perubahan sistem dengan menggelar turnamen setiap 4 tahun sekali mulai 2028.

Edisi 2027 dijadwalkan berlangsung pada periode 19 Juni hingga 17 Juli tahun depan di Tanzania, Kenya, dan Uganda. Dan hingga tulisan ini dibuat, CAF tidak berniat memindahkan atau menunda turnamen tersebut, menurut pernyataan Luxolo September, juru bicara media konfederasi, kepada Kooora beberapa hari lalu.