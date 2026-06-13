Pertunjukan Ibrahimovic: Ia menantang streamer IShowSpeed secara langsung di televisi setelah ramalannya tentang Cristiano Ronaldo

Pertunjukan Ibrahimovic: Pemain asal Swedia itu memeriahkan sesi prapertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay di studio Fox Sports. Tokoh utama dalam episode ini adalah IShowSpeed, seorang pembuat konten Amerika yang sangat populer dan penggemar setia Cristiano Ronaldo, yang menarik perhatian dengan prediksi yang sangat tegas mengenai Piala Dunia.





Sebagai tamu dalam acara tersebut bersama Thierry Henry dan Zlatan Ibrahimovic, YouTuber ini tidak ragu-ragu mengenai nasib tim nasional Portugal, dengan antusias menyatakan bahwa Portugal-lah yang akan menjuarai Piala Dunia 2026. Keyakinan yang ditunjukkan oleh IShowSpeed memicu reaksi langsung dan ironis dari Ibrahimovic: mantan penyerang Swedia itu, setelah bertukar pandang dengan Henry sambil tertawa, mengambil mikrofon dari tangan sang influencer dan dengan bercanda mengantarnya keluar dari bingkai kamera.



