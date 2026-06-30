Pertemuan yang menentukan mendekatkan Marmoush ke tujuan barunya

Tampaknya masa depan pemain Mesir Omar Marmoush, penyerang Manchester City asal Inggris, akan tetap menjadi salah satu topik utama di bursa transfer musim panas saat ini, seiring meningkatnya minat untuk mendapatkan jasanya menjelang dimulainya musim baru.

Hal ini terjadi di saat tim nasional Mesir bersiap menghadapi pertandingan yang dinanti-nantikan melawan tim nasional Australia, Jumat malam, di Stadion Dallas, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026, di tengah antisipasi besar terhadap partisipasi Marmoush dan kelanjutan penampilannya yang gemilang bersama timnas Mesir.

Sementara itu, klub Galatasaray asal Turki terus mempersiapkan diri untuk musim baru, setelah menjadikan penguatan lini serang sebagai prioritas utama selama bursa transfer musim panas.

Menurut laporan situs “Africa Foot”, manajemen Galatasaray berkeinginan untuk merekrut Omar Marmoush dengan status pinjaman, dengan menyertakan klausul dalam kontrak yang memberikan hak kepada klub Turki tersebut untuk membeli pemain tersebut secara permanen.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa pemain timnas Mesir tersebut sedang mencari kesempatan untuk bermain secara reguler, dan ia tidak keberatan menjalani pengalaman baru di liga Turki, karena hal itu dianggap sebagai langkah yang dapat memberinya peran lebih besar di lapangan, sejalan dengan ambisi olahraganya.

Untuk meyakinkan sang pemain agar menyetujui kepindahan tersebut, Galatasaray bersiap mengajukan tawaran finansial yang besar. Klub Turki tersebut berencana mengalokasikan dana lebih dari 10 juta euro untuk menyelesaikan kesepakatan ini, sementara saat ini Marmoush menerima gaji tahunan yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta euro di Inggris.

Di sisi lain, manajemen Galatasaray menunggu kepastian mengenai status penyerang asal Argentina mereka, Mauro Icardi, serta kejelasan peraturan terkait kuota pemain asing, sebelum mengambil langkah-langkah akhir untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Negosiasi diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa hari ke depan, di mana pejabat Galatasaray telah menjadwalkan pertemuan dengan agen Omar Marmoush minggu depan, guna membahas kemungkinan tercapainya kesepakatan.

Minat ini muncul setelah penampilan Marmoush bersama Manchester City musim ini, di mana ia tampil dalam 36 pertandingan resmi di berbagai kompetisi, mencetak 8 gol, serta memberikan 3 assist.

Omar Marmoush terikat kontrak dengan Manchester City hingga Juni 2029, sementara nilai pasarnya saat ini mencapai 60 juta euro, menurut situs “Transfermarkt”, sedangkan penghasilannya per tahun mencapai sekitar 17 juta euro.