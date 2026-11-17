Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pergerakan sudah dimulai lebih awal di Barcelona. Agen pemain ternama asal Portugal, Jorge Mendes, segera tiba di ibu kota Catalunya untuk menggelar pertemuan yang dinanti dengan Alejandro Balde guna membahas masa depannya bersama tim, di tengah menurunnya peran sang pemain musim ini dan minimnya kesempatan bermain yang ia harapkan.

Iklan

Seperti diungkapkan surat kabar Spanyol "Sport", Jorge Mendes akan tiba siang ini di terminal penerbangan pribadi Bandara Barcelona. Di sana, hari yang padat dengan berbagai pertemuan sudah menantinya untuk membahas sejumlah urusan terkait pemain-pemain yang ia wakili, terutama Alejandro Balde, yang masa depannya kini dipertanyakan akibat minimnya menit bermain musim ini.

Kunjungan Mendes terutama akan berfokus pada situasi Alejandro Balde. Agen asal Portugal itu ingin bertemu langsung dengan sang pemain untuk mengetahui dari dekat bagaimana ia menyikapi situasinya saat ini di Barcelona, mendengarkan kekhawatirannya, serta memberikan saran mengenai langkah yang paling tepat untuk masa depannya.

Mendes, yang memiliki pengalaman panjang di bursa transfer, ingin memahami prioritas kliennya sebelum mempelajari skenario apa pun yang mungkin terjadi terkait masa depannya.

Meski tujuan utama kunjungan ini adalah bertemu langsung dengan Alejandro Balde, kemungkinan Mendes memanfaatkan kehadirannya di Barcelona untuk menjalin komunikasi dengan manajemen klub tetap terbuka.

Iklan Iklan

Jika itu terjadi, Deco akan menjadi pihak yang berkomunikasi dengannya, mengingat Joan Laporta saat ini berada di New York untuk menghadiri edisi ketiga acara mengenang Johan Cruyff, dan baru akan kembali ke ibu kota Catalunya besok.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

Masa Depan Alejandro Balde

Situasi Alejandro Balde menjadi salah satu urusan utama yang akan mendominasi agenda kunjungan Mendes, di tengah belum didapatkannya peran yang diharapkan sang bek kiri musim ini, bersamaan dengan munculnya minat dari sejumlah klub untuk merekrutnya.

Ketiadaan konsistensi dalam penampilannya memunculkan pertanyaan tentang masa depannya, meski hingga kini belum ada keputusan final yang diambil.

Iklan

Prioritas sang pemain selama ini selalu bertahan di Barcelona. Ia sempat berbincang dengan pelatih Hansi Flick pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas lalu, dan setelahnya menegaskan tekadnya untuk terus mengenakan seragam klub Catalunya tersebut.

Balde ingin bertahan bersama tim dan berjuang merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti. Namun, seiring berjalannya pekan demi pekan, situasinya kian rumit setelah sang bek kiri mulai menyadari bahwa mendapatkan peran utama dan berpengaruh tidak akan mudah.

Iklan

Hansi Flick bahkan sampai mengandalkan pemain yang secara alami tidak berposisi sebagai bek kiri untuk mengisi pos tersebut, yang mencerminkan besarnya kesulitan yang dihadapi Balde untuk merebut kembali posisinya di tim.

Dalam kondisi seperti ini, Mendes ingin mengetahui langsung kondisi mental dan olahraga kliennya, serta mempelajari bersama sang pemain berbagai skenario yang mungkin tersedia dalam beberapa bulan ke depan.

Iklan

Langkah pertama adalah mengevaluasi situasinya dari sisi olahraga sebelum mengambil keputusan apa pun soal masa depannya, dengan catatan bahwa kemungkinan kepergiannya tidak harus terjadi pada Januari mendatang.

Meski bursa transfer musim dingin bisa membuka peluang yang tepat untuk pindah, menunda langkah apa pun hingga jendela transfer musim panas juga tetap menjadi opsi.

Iklan

Untuk saat ini, belum ada transfer yang pasti ataupun keputusan final terkait kelanjutan sang pemain di Barcelona.

Hubungan Erat antara Mendes dan Deco

Di luar urusan Balde, kehadiran Jorge Mendes di Barcelona selalu menarik perhatian, mengingat hubungan erat yang ia miliki dengan klub Catalunya tersebut.

Iklan

Agen asal Portugal itu memiliki hubungan pribadi dan profesional yang sangat baik dengan Deco. Keduanya telah bekerja sama dalam banyak transfer selama beberapa tahun terakhir.

Peran Mendes tidak terbatas sebagai agen pemain. Pengaruhnya meluas hingga turut terlibat dalam transfer-transfer kelas kakap, yang menjadikannya nama yang terus hadir di kantor-kantor klub besar Eropa.

Iklan

Ia juga terlibat dalam negosiasi yang menyangkut pemain-pemain yang tidak ia wakili secara langsung, karena banyak klub dan pemain yang meminta bantuannya untuk memanfaatkan jaringan relasinya dan memperlancar sejumlah transfer.

Namun, kunjungan kali ini tampaknya lebih terkait dengan situasi Alejandro Balde, ditambah sejumlah komitmen profesional lain milik Mendes, ketimbang kunjungan untuk menggelar pertemuan resmi dengan manajemen Barcelona.

Iklan

Hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya komunikasi dengan Deco, terlebih mengingat rasa saling percaya dan hubungan kuat yang terjalin di antara keduanya.

Masa depan Balde masih terbuka untuk segala kemungkinan, sementara Mendes ingin mendengarkan pemainnya terlebih dahulu sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Iklan

Kunjungan agen asal Portugal ke Barcelona ini akan menjadi kesempatan untuk membahas urusan tersebut, tanpa berarti akan ada langkah nyata atau perubahan seketika terhadap masa depan sang pemain.