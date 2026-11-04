Pertemuan luar biasa: Nadal selangkah lagi menuju dewan direksi Real Madrid

Legenda tenis Spanyol, Rafael Nadal, berada di ambang bergabung dengan dewan direksi Real Madrid, di mana klub akan mengajukan pencalonannya kepada para anggota dalam rapat umum pada 21 November. Jika pencalonan itu disetujui, seperti yang diperkirakan, ia akan resmi bergabung dengan dewan.

Real Madrid, yang akan menggelar rapat umum luar biasa untuk menyetujui penunjukan sang legenda tenis, mengumumkan dalam pernyataan resmi yang dimuat surat kabar "Marca" sebagai berikut: "Usulan dari dewan direksi untuk disetujui oleh rapat umum luar biasa, mengenai penunjukan Tuan Rafael Nadal Parera sebagai anggota dewan direksi klub Real Madrid, sesuai dengan Pasal 46 Anggaran Dasar".

Ia menambahkan: "Dalam hal ini, dewan secara bulat menyetujui pengajuan usulan berikut kepada rapat umum luar biasa untuk disetujui: pengesahan penunjukan Tuan Rafael Nadal Parera sebagai anggota dewan direksi klub Real Madrid, sesuai dengan Pasal 46 Anggaran Dasar".

Rapat umum biasa klub Real Madrid akan digelar pada tanggal 21 bulan ini, pukul 09.00 pagi untuk sesi pertama dan pukul 10.00 pagi untuk sesi kedua. Dalam rapat tersebut akan dibahas topik-topik yang biasa: laporan presiden; peninjauan dan pengesahan, jika ada, penyelesaian anggaran, laporan tahunan, neraca keuangan, serta laporan laba rugi klub, di samping laporan keuangan konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan afiliasi, untuk tahun keuangan 2025/2026; peninjauan dan pengesahan, jika ada, anggaran konsolidasi pendapatan dan pengeluaran serta rencana kegiatan untuk tahun keuangan 2026/2027; usulan iuran keanggotaan untuk musim 2027/2028; di samping sesi tanya jawab dan tanggapan.

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Namun, kejutan besar akan datang bersama rapat umum luar biasa yang akan dimulai langsung setelahnya, yang hanya memuat satu agenda: penunjukan Rafael Nadal sebagai anggota dewan direksi. Bagi Real Madrid, Nadal merupakan salah satu legenda olahraga terbesar sepanjang sejarah, serta panutan yang patut dicontoh dalam pencapaian olahraga dan kepribadiannya.

Rafael Nadal berterima kasih kepada klub Real Madrid melalui akun-akunnya di media sosial atas tawaran tersebut, dan mengumumkan penerimaannya dengan mengatakan: "Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Florentino Perez dan dewan direksi atas usulan untuk bergabung dengan dewan direksi Real Madrid. Saya menerima usulan ini dengan sangat antusias, dan saya tidak sabar untuk belajar serta berkontribusi semaksimal mungkin".