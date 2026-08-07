Direktur Olahraga Barcelona, Deco, mengadakan pertemuan dengan agen Roony Bardghji untuk membahas masa depan sang winger asal Swedia, dalam langkah yang menegaskan bahwa kepergiannya dari klub semakin dekat pada bursa transfer saat ini.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Deco bertemu Christian Emil, agen sang pemain, di pusat latihan Joan Gamper, di mana sang agen terlihat berada di dalam fasilitas klub sebelum akhirnya pergi, setelah sebelumnya jurnalis Fabrizio Romano mengungkap keputusan klub untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan pemain tersebut.

Keputusan ini muncul kendati tim pelatih memuji apa yang ditampilkan Bardghji setiap kali ia mendapat kesempatan, di mana ia memanfaatkan menit bermainnya dengan baik dan menunjukkan kemampuannya bersaing di level tertinggi. Namun, kehadiran Lamine Yamal sebagai pemain inti yang tak tergantikan di posisi winger dalam skema Hansi Flick membuat peluangnya untuk mendapatkan waktu bermain secara reguler menjadi berkurang.

Sumber dari dalam klub menegaskan bahwa sang pemain tidak menunjukkan keluhan apa pun sepanjang periode terakhir, tetap menjalankan sikap profesional dalam latihan, dan menerima perannya tanpa menimbulkan masalah apa pun, hal yang mendapat apresiasi besar dari manajemen.

Barcelona saat ini tengah berupaya mencari destinasi baru yang dapat memberikan sang pemain lebih banyak menit bermain dan membantunya untuk terus berkembang, di tengah ketertarikan dari sejumlah klub yang telah menanyakan situasinya dalam beberapa bulan terakhir.

Klub berniat menyertakan persentase penjualan kembali dalam kesepakatan apa pun di masa depan, sebagai bentuk keyakinan mereka bahwa nilai internasional Swedia tersebut akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Langkah ini termasuk dalam kebijakan transfer yang dijalankan Deco bekerja sama dengan kepala pemandu bakat yang baru, Joao Amaral, yang berlandaskan pada perekrutan talenta muda sebelum mereka bersinar dengan biaya rendah, mengembangkannya, kemudian meraih keuntungan dari penjualannya. Hal itulah yang terjadi pada Bardghji yang bergabung dengan biaya sekitar 2,5 juta euro setelah bersaing dengan klub-klub besar Eropa, sebelum akhirnya tampil bersama tim utama dan meningkatkan nilai pasarnya.