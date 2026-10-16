Pertempuran di luar kendali: pihak baru masuk ke dalam perang Tebas dan Real Madrid

Dewan Olahraga Nasional Spanyol sedang mengkaji kemungkinan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri, menyusul pernyataan yang dilontarkan Javier Tebas, presiden LaLiga sekaligus wakil presiden Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), setelah ia menyamakan gaya saluran televisi Real Madrid dengan mekanisme propaganda yang digunakan rezim Nazi. Pernyataan tersebut memicu konfrontasi baru antara kedua belah pihak.

Tebas sebelumnya mengunggah pesan melalui akun-akunnya di media sosial pada Jumat, yang di dalamnya ia menuduh saluran televisi Real Madrid terus-menerus menampilkan klub tersebut sebagai korban, dengan cara menyoroti fakta-fakta yang memperkuat rasa diperlakukan tidak adil, sambil mengabaikan konteks yang diperlukan untuk memahami dan memverifikasi peristiwa.

Presiden LaLiga itu mengatakan bahwa manajemen Real Madrid memimpin sekelompok juru bicara resmi, dengan saluran televisi klub berada di garis depan, dan menilai bahwa pendekatan mereka bertumpu pada pemilihan peristiwa yang melayani agenda mereka, pengulangan keluhan, penyebaran keraguan, serta pelemparan tuduhan kepada para lawan.

Tebas menambahkan: "Cara ini mengingatkan pada mekanisme propaganda yang dimanfaatkan Goebbels, menteri propaganda di Jerman Nazi, melalui pengulangan sistematis, penciptaan musuh, dan penundukan fakta kepada narasi." Ia menegaskan bahwa perbandingannya menyasar teknik propaganda, bukan ideologi Nazi ataupun suporter Real Madrid.

Real Madrid membalas dengan serangan keras

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Balasan Real Madrid datang dengan cepat. Klub tersebut menuntut pengunduran diri Tebas segera dari dua jabatannya sebagai presiden LaLiga dan wakil presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, serta menyebutnya sebagai "wabah nyata bagi sepak bola Spanyol".

Dalam pernyataan resmi, klub itu menyampaikan penolakan tegas terhadap pernyataan tersebut, dengan menilai bahwa "sama sekali tidak dapat ditoleransi jika seseorang yang menduduki dua jabatan tinggi di sepak bola Spanyol sampai melakukan perbandingan dengan metode propaganda yang digunakan rezim Nazi", dan menggambarkan hal itu sebagai sesuatu yang sangat serius.

Real Madrid menambahkan bahwa penjelasan Tebas yang menyatakan perbandingan tersebut tidak berkaitan dengan ideologi Nazi tidak mengurangi bobot pernyataannya, yang mereka nilai "sangat menyinggung, menjijikkan secara moral, dan tidak pantas secara institusional".

Kajian Dewan Olahraga Nasional Spanyol mengenai kemungkinan turun tangan membawa krisis ini ke jalur yang lebih sensitif, setelah perselisihan antara Tebas dan Real Madrid melampaui batas kritik timbal balik menjadi konfrontasi terbuka yang mencakup tuntutan agar presiden LaLiga mundur, sambil menunggu hasil dari langkah-langkah resmi berikutnya.