Pertarungan sengit akan segera terjadi: PSV mengincar dua pemain FC Twente

Pertandingan antara PSV dan FC Twente memiliki arti yang sangat istimewa bagi Ruud Nijstad (18) dan Mats Rots (20). Kedua bek berbakat dari tim tamu ini masuk dalam daftar incaran PSV musim panas mendatang, menurut laporan De Telegraaf.

Informasi tersebut dibagikan oleh jurnalis Jeroen Kapteijns menjelang pertandingan seru di Stadion Philips. “Pertandingan di Eindhoven ini sangat penting bagi talenta-talenta Twente, Mats Rots dan Ruud Nijstad, yang telah mengalami terobosan besar musim ini dan masuk dalam daftar PSV sebagai calon pemain baru musim panas ini.”

Rots sejauh ini telah memainkan 42 pertandingan resmi untuk Twente. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak lima gol dan lima assist.

Bek kiri yang berorientasi menyerang ini terikat kontrak di Enschede hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, Rots bernilai setidaknya 10 juta euro.

Nijstad baru bermain dalam 23 pertandingan resmi untuk Twente. Namun, kontraknya akan berakhir pada musim panas 2027.

Bek tengah berkaki kiri ini, menurut Transfermarkt, bernilai 8 juta euro. Namanya sebelumnya telah dikaitkan dengan berbagai klub besar Eropa.

Bagi Twente, putaran terakhir VriendenLoterij Eredivisie sangat krusial. The Tukkers berharap bisa memastikan tempat di babak kualifikasi Liga Champions dengan finis di posisi ketiga.