Pertarungan baru... Maroko berupaya merebut putra legenda Belanda

Tampaknya mata para pencari bakat Federasi Sepak Bola Maroko, yang telah terkenal berkat keberhasilan gemilang mereka dalam merekrut talenta berkewarganegaraan ganda, kali ini telah tertuju pada target yang sangat berharga dan berkualitas tinggi.

Pemuda Shakil van Persie, penyerang klub Feyenoord asal Belanda berusia 19 tahun, kini menjadi target baru dan babak terbaru dari persaingan sengit antara tim nasional Maroko dan Belanda. Penyerang berbakat ini, yang merupakan putra dari legenda hidup Belanda Robin van Persie, dianggap sebagai salah satu permata muda paling menonjol di barisan Feyenoord, sehingga menjadikannya pusat tarik-menarik yang sengit antara kedua federasi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jasanya di level internasional.

Meskipun cedera menghentikan laju gemilangnya di akhir musim, Shakil telah menorehkan awal yang sangat menjanjikan di dunia sepak bola profesional. Sebagai putra dari pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah timnas “De Oranje”, jalur yang wajar dan logis seharusnya mengarahkannya untuk membela timnas Belanda. Namun, laporan media Maroko mengejutkan banyak pihak dengan menegaskan kemungkinan pemain tersebut dipilih untuk membela “Singa Atlas”. sebagaimana dilaporkan surat kabar "Apola" dari Portugal, yang mengacu pada asal-usul Maroko dari ibunya, Bushra van Persie.

Langkah-langkah ini bukanlah hal yang aneh bagi Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, yang sebelumnya telah melalui perjuangan sengit untuk meyakinkan talenta-talenta dalam situasi serupa, seperti yang terjadi dalam upaya-upaya sebelumnya dengan bintang Barcelona, Lamine Yamal, serta keberhasilannya yang gemilang dalam menyelesaikan kasus bintang Real Madrid, Ibrahim Díaz, yang lahir di Spanyol.

Upaya gencar untuk merekrut Van Persie muda ini muncul di saat tim nasional Maroko sedang mencari solusi radikal untuk memperkuat lini serangnya, di mana posisi penyerang murni dianggap sebagai titik kelemahan utama dalam skuad pelatih Mohamed Wahbi, hingga baru-baru ini memaksanya mengandalkan gelandang serang Ismail Saibari di posisi tersebut sebagai solusi alternatif.

Dan dengan para penyerang saat ini, seperti Ayoub El Kaabi dan Youssef En-Nesyri, yang telah mencapai tahap matang dan kematangan besar dalam karier sepak bola mereka, taruhan masa depan untuk lini serang “Singa Hitam” mungkin akan terwujud pada penyerang muda Feyenoord tersebut. Terutama karena Shakil telah membuktikan insting mencetak golnya yang tinggi dan efisiensinya di depan gawang, setelah berhasil mencetak dua gol hanya dalam tiga pertandingan yang ia jalani di Liga Utama Belanda—rasio gol yang luar biasa ini langsung menempatkannya di bawah sorotan.