"Pertandingan tenis"... Media Eropa tercengang setelah laga antara Inggris dan Prancis!

Meskipun dianggap sebagai pertandingan sekunder atau bahkan tidak berarti, pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris justru berubah menjadi salah satu pertandingan paling seru di turnamen tersebut, di mana timnas Inggris menang dengan skor 6-4, yang membuat media internasional tercengang.

Seperti dilansir oleh jaringan"RMC"Prancis, "Sky Sports" menggambarkan pertandingan tersebut sebagai "sungguh mendebarkan", sementara surat kabar Inggris "Daily Mail" juga memilih kata "mendebarkan" sebagai judul halaman depannya, dan menulis: "Skor seperti tenis, bukan sepak bola".

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Di Inggris, sorotan tertuju pada reaksi timnas yang dipimpin Thomas Tuchel, setelah tersingkir secara menyakitkan dari Argentina (2-1) di semifinal, serta pada siulan ejekan yang diterima sang pelatih sebelum pertandingan dimulai.

Jurnalis Craig Hope menulis: “Bagi Tuchel, kemenangan yang kontras ini akan menjadi semacam balas dendam, dan akan membungkam siulan yang menodai citranya sebelum pertandingan dimulai, serta gelombang kritik yang menghantuinya sejak kekalahan di semifinal. Ia memberikan Inggris hasil terbaik di Piala Dunia sejak 1966. Bukan ‘bintang kedua’ yang dijanjikan sepenuhnya, tapi ini adalah medali perunggu pertama.”

Prancis: “Aib, lalu Revolusi”

Di Prancis, liputan media berfokus pada perpisahan Didier Deschamps, serta keruntuhan yang mengerikan di babak pertama.

Vincent Duluc menulis di surat kabar Prancis “L’Équipe”: “Dua babak yang kontras dan sama-sama gila, tak dapat dipahami baik dalam kejatuhan bebas maupun kebangkitan.”

Sementara itu, “Le Parisien” berpendapat bahwa Prancis mengakhiri turnamen ini setelah “pertandingan terakhir yang menakjubkan,” namun dengan “beban penyesalan.”

Surat kabar tersebut menulis: “Sepak bola adalah olahraga di mana tim mana pun bisa mengalahkan tim lain, dan tidak hanya dimainkan dengan kaki, tetapi juga dengan kepala. Orang-orang Prancis melihat Miami, kota tempat Leo Messi menjaga kebugarannya yang luar biasa, namun pikiran mereka ada di tempat lain, terutama dalam kesedihan dan kehancuran.”

Sementara itu, judul di “Le Figaro” berbunyi: “Aib, lalu Revolusi”, sedangkan “Libération” menggambarkan pertandingan tersebut sebagai “pertandingan yang kacau”, sedangkan “Ouest-France” menganggapnya sebagai “Prancis-Inggris di Piala Dunia yang di luar kebiasaan”.

Spanyol: “Karya Seni” dan “Prestasi Pahit bagi Mbappé”

Surat kabar Spanyol “Marca” menonjolkan hasilnya dalam judulnya dengan gaya pertandingan tenis: “Posisi ketiga dan keempat yang takkan pernah kita lupakan!”, dan menggambarkan pertandingan tersebut sebagai “final hiburan” dalam bentuk “karya seni”, sambil menambahkan: "Siapa yang bilang pertandingan ini tidak berguna? Prancis dan Inggris tanpa ragu telah menyuguhkan pertandingan paling menghibur di Piala Dunia."

Surat kabar tersebut juga menyoroti Kylian Mbappé, yang menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia berkat dua golnya, sambil menanti apa yang akan ditampilkan oleh Lionel Messi di final melawan Spanyol, hari Minggu ini.

Sedangkan “AS” memilih judul “Prestasi Pahit bagi Mbappé”, dan menulis: “Salah besar mereka yang mengatakan bahwa pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia tidak berguna. Pertandingan ini, misalnya, cocok untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tim yang dibangun untuk memenangkan segalanya, namun hanya meraih dua gelar dari tujuh kesempatan—tim Deschamps—serta mengukuhkan posisi Mbappé dalam sejarah berkat gol-golnya, bukan gelarnya, meskipun malam ini ia masuk ke jajaran pencetak gol terbanyak Piala Dunia.”

Di Katalonia, “Sport” dan “Mundo Deportivo” menyoroti “Inggris yang menang di tengah kegilaan”, yang meraih medali pertama di Piala Dunia sejak gelar bersejarah mereka pada tahun 1966, sambil menyoroti statistik yang dicetak Mbappé di turnamen tersebut.

Jerman: “Tuchel Mempermalukan Mbappé”

Di Jerman, "Bild" memilih sudut pandang yang berbeda, dengan judul: "Tuchel Mempermalukan Mbappé", sambil menyinggung rekor yang dicetak bintang Prancis tersebut, serta menyoroti jalannya babak pertama.

Sementara itu, “Die Welt” menggambarkan pertandingan tersebut sebagai “pertandingan epik” dan “pesta sepuluh gol”, sedangkan “Kicker” hanya menyebutnya sebagai “pertandingan yang menakjubkan”.