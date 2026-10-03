Pertandingan resmi pertama: Donis mengejutkan pemain Al Hilal menghadapi Qatar

Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, membuat kejutan dengan pemain Al Hilal pada laga melawan Qatar di turnamen Piala Teluk Arab "Gulf 27".

Timnas Arab Saudi berhadapan dengan Qatar hari Sabtu ini di Stadion Al Inma, Jeddah, dalam babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Donis mengumumkan susunan pemain inti Arab Saudi, yang memunculkan kejutan besar, dengan mencoret Mohammed Abu Al Shamat, setelah sebelumnya ia tampil di seluruh pertandingan timnas Arab Saudi pada fase grup.

Yang aneh, pelatih asal Yunani itu tidak mengandalkan Nawaf Boushal yang terkadang bermain di posisi bek kanan, melainkan memilih Mohammed Mahzari, bek Al Hilal, meskipun ia tidak tampil dalam satu pun pertandingan pada fase grup.

Ini akan menjadi pertandingan resmi pertama yang dijalani Mahzari bersama timnas Arab Saudi, menyusul penampilan menawan yang ia tunjukkan bersama Al Hilal sejak bergabung dengan skuad tersebut dari Al Taawoun pada periode bursa transfer musim panas lalu.

Donis juga memutuskan untuk menyimpan Hassan Tambakti di bangku cadangan, dengan mengandalkan duet Abdulelah Al Amri dan Jihad Zakri di jantung pertahanan, serta Mutaib Al Harbi di sampingnya pada posisi bek kiri.

Di lini serang, Firas Al Buraikan yang akan memimpin timnas Arab Saudi menggeser Abdullah Al Hamdan, dengan dibantu trio Sultan Mandash, Saleh Abu Al Shamat, dan Hamam Al Hamami.

Perlu dicatat, timnas Arab Saudi meraih nilai sempurna di Grup Pertama, sementara timnas Qatar mengumpulkan 7 poin dan menempati peringkat kedua di Grup Kedua, kalah selisih gol dari timnas Uni Emirat Arab.

Yang patut dicatat, pemenang laga antara Arab Saudi dan Qatar akan menghadapi yang lolos dari pertandingan lain antara Uni Emirat Arab dan Oman, di final Gulf 27, pada hari Selasa mendatang.

Berikut susunan pemain timnas Arab Saudi:

Penjaga gawang: Mohammed Al Owais

Lini pertahanan: Mohammed Mahzari - Jihad Zakri - Abdulelah Al Amri - Mutaib Al Harbi

Lini tengah: Mohammed Kanno - Nasser Al Dawsari - Saleh Abu Al Shamat

Lini serang: Sultan Mandash - Firas Al Buraikan - Hamam Al Hamami