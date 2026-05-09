Pertandingan final berujung ricuh: para pendukung menyerang pendukung tim lawan secara massal

Derbi kota antara Slavia Praha dan Sparta Praha benar-benar ricuh pada Sabtu malam. Di masa tambahan waktu, para pendukung tuan rumah menyerbu lapangan Fortuna Arena, lalu melemparkan kembang api ke arah tribun tamu Sparta. Pertandingan akhirnya tidak dilanjutkan.

Kekacauan terjadi pada menit ke-97 pertandingan. Para pendukung inti Slavia berlari ke lapangan membawa obor dan kembang api lainnya, sementara waktu pertandingan masih tersisa beberapa menit. Rekaman di media sosial memperlihatkan bagaimana para pendukung kemudian melemparkan kembang api ke arah pendukung Sparta.

Yang menarik, pada saat itu Slavia sedang memimpin 3-2 dan tampaknya klub tersebut sedang menuju gelar juara liga ke-14 dalam sejarah klub. Tim tersebut sudah memiliki keunggulan yang cukup besar atas pesaingnya, Sparta—tim yang dilatih oleh mantan pelatih Feyenoord, Brian Priske—sebelum derby ini, dan jika menang, mereka akan secara definitif menjadi juara Republik Ceko.

Para pendukung Slavia tampaknya sudah bersiap untuk merayakan gelar juara besar, namun mereka melampaui batas. Dengan menyerbu lapangan dan melemparkan kembang api ke arah pendukung lawan, situasi pun benar-benar memanas di fase akhir derby yang penuh ketegangan tersebut.

Setelah kericuhan tersebut, diputuskan untuk tidak melanjutkan pertandingan. Kini giliran Asosiasi Sepak Bola Ceko untuk meninjau kejadian tersebut. Diperkirakan Slavia harus menghadapi hukuman berat akibat insiden tersebut.

Dari kubu Sparta, reaksi pertama sudah muncul tak lama setelah pertandingan berakhir melalui media sosial. “Seluruh tim Sparta Praha telah meninggalkan stadion Slavia Praha karena masalah keamanan,” tulis klub tersebut di Instagram dan X.







