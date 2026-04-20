Pertandingan di Italia benar-benar ricuh: para pemain berlarian menghindari para pendukung

Selama pertandingan antara Monopoli dan Foggia pada Minggu malam, situasi benar-benar menjadi kacau. Para pendukung tim tamu menyerbu lapangan pada menit-menit akhir pertandingan, yang membuat para pemain berbondong-bondong meninggalkan lapangan dan berlari menuju terowongan pemain.

Foggia, yang berlaga di Serie C, mengalami musim yang sangat sulit. Klub yang terakhir kali bermain di level tertinggi Italia pada tahun 1995 ini terancam degradasi dan tidak bisa lagi menghindari babak play-off. Performa buruk tim ini menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan pendukung klub asal selatan Italia tersebut.

Dalam laga tandang melawan Monopoli, tim peringkat ketujuh klasemen, segalanya benar-benar kacau di masa injury time. Saat tertinggal 1-0, kembang api dilemparkan ke lapangan dan beberapa pendukung yang marah berhasil mencapai lapangan.

Banyak pemain menyaksikan kejadian tersebut dan memilih untuk menyelamatkan diri. Mereka segera berlari menuju terowongan pemain, sementara seorang pendukung menyerang seorang petugas keamanan.

Rekaman menunjukkan seorang pendukung melayangkan pukulan keras ke arah petugas keamanan, namun kemudian ia sendiri dijatuhkan ke tanah dan ditahan. Pelaku akhirnya ditangkap dan dibawa pergi.

Pertandingan dilanjutkan sepuluh menit kemudian, setelah situasi kembali tenang. Dalam beberapa menit sisa pertandingan, tidak ada gol yang tercipta. Monopoli akhirnya menang dengan skor 1-0.

Foggia juga sedang mengalami salah satu bab tergelap dalam sejarahnya. Pada Mei 2025, klub tersebut ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan setelah penyelidikan oleh kejaksaan antimafia di Bari, yang mengungkap bagaimana mafia lokal menekan presiden klub Nicola Canonico untuk menjual klub.