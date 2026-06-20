Pertandingan antara Prancis dan Irak terancam dibatalkan

Tim nasional Prancis dan Irak mungkin akan menghadapi kondisi cuaca yang sulit selama pertandingan kedua mereka di babak penyisihan grup, yang dijadwalkan pada Senin malam mendatang waktu Philadelphia, AS.

Badai telah menjadi salah satu kekhawatiran utama panitia penyelenggara AS selama beberapa bulan terakhir, namun meskipun turnamen ini sejauh ini terhindar dari bencana tersebut, beberapa pertandingan mungkin akan mengalami gangguan pada minggu ini.

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Di Philadelphia, tempat Les Bleus akan memainkan pertandingan kedua mereka melawan Irak, diperkirakan akan terjadi badai petir, seperti dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”.

Badan Meteorologi Amerika memperkirakan suhu tinggi, mencapai sekitar 33 derajat Celcius, disertai dengan hujan sesekali dan akibatnya badai petir.

Karena protokol yang sangat ketat, yang diterapkan jika terjadi badai petir di dekat stadion, pertandingan mungkin akan dihentikan.

Selama Piala Dunia Antarklub yang digelar di Amerika Serikat pada musim panas 2025, pertandingan babak 16 besar antara Chelsea dan Benfica berlangsung selama 4 jam 38 menit, setelah dihentikan selama sekitar dua jam akibat badai petir; pertandingan-pertandingan lain juga dihentikan untuk jangka waktu yang bervariasi.