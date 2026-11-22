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Legenda Manchester United, Gary Neville, melancarkan kritik pedas terhadap lini belakang timnya setelah kesalahan fatal yang dilakukan Matthijs de Ligt dan Leny Yoro pada menit-menit awal laga melawan Liverpool. Kesalahan itu berujung pada kartu merah untuk bek asal Prancis tersebut saat laga baru berjalan delapan menit, sehingga debut pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino bersama Manchester United berubah menjadi mimpi buruk.

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Penderitaan Manchester United dimulai sejak awal setelah De Ligt gagal mengantisipasi umpan panjang yang dikirim Ronald Araujo ke belakang garis pertahanan. Bek asal Belanda itu salah membaca arah bola dan membiarkannya lewat, sehingga Alexander Isak mendapati jalan terbuka menuju gawang tim berjuluk Setan Merah.

Leny Yoro berusaha menyelamatkan situasi dan mengejar penyerang Liverpool tersebut, tetapi ia tidak mampu menghentikannya secara sah . Isak berhasil melewatinya dan memaksanya melakukan pelanggaran saat sudah berhadapan satu lawan satu dengan gawang. Wasit Sam Barrott pun mengacungkan kartu merah kepada bek asal Prancis itu, sehingga Manchester United harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Neville tidak ragu melontarkan kritik tajam kepada duet bek tersebut saat menganalisis pertandingan di Sky Sports. Ia menimpakan sebagian besar tanggung jawab kepada De Ligt karena posisinya yang keliru dan caranya yang tidak semestinya dalam mengantisipasi umpan panjang yang membuat Isak lolos.

Neville mengatakan, seperti dikutip "Daily Mail": "Ketika saya melihat nama De Ligt di susunan pemain, harus saya akui saya sangat terkejut. Alasannya, saya menontonnya di Como empat pekan lalu, dan dia benar-benar jauh dari bola. Padahal ini hanya umpan sederhana melewati atas kepala para bek."

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Legenda Manchester United itu menambahkan bahwa masalah berawal dari posisi bek asal Belanda tersebut. Menurutnya, Yoro sebenarnya bisa berada di posisi yang lebih baik, tetapi De Ligt yang menjauh dari posisi seharusnya membuat rekannya berada dalam situasi sulit dan terpaksa bergerak lebih jauh sebelum mencoba menghentikan Isak.

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Neville melanjutkan kritiknya dengan mengatakan bahwa Yoro terlambat bereaksi dan tidak menangani situasi dengan tepat. Ia menilai bek asal Prancis itu berulang kali melakukan kesalahan, dan apa yang terjadi saat melawan Liverpool sangat memalukan bagi lini belakang Manchester United.

Neville menyebut sebagian orang mungkin menilai Isak sengaja memperlambat gerakannya untuk memancing Yoro melakukan pelanggaran. Namun, ia menolak pembelaan tersebut dan menegaskan bahwa kejadian itu mencerminkan lemahnya pembacaan situasi bertahan serta penanganan bola-bola panjang.

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Penderitaan Manchester United makin bertambah setelah Liverpool dengan cepat memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dominik Szoboszlai mencetak gol pertama lewat tendangan bebas hasil pelanggaran Yoro, sebelum Florian Wirtz menambah gol kedua pada menit ke-13. Pochettino pun harus tertinggal dua gol di awal masa tugasnya bersama tim.

Pelatih asal Argentina itu terpaksa memasukkan Harry Maguire untuk menata ulang lini belakang setelah kartu merah tersebut. Namun, pergantian itu dilakukan setelah Liverpool lebih dulu memberikan pukulan telak kepada Manchester United. Hal itu membuat Neville menegaskan bahwa langkah tersebut terlambat dan tidak cukup untuk membenahi kesalahan yang muncul sejak awal laga.

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Neville kembali menyoroti De Ligt dan menyebut absennya sang pemain dalam waktu lama akibat cedera bisa menjadi salah satu penyebab penampilannya seperti itu. Meski begitu, ia menegaskan bahwa tampil di laga besar seperti melawan Liverpool membongkar kelemahan bek asal Belanda tersebut. Ia juga mengkritik posisi Yoro dan menegaskan bahwa sang pemain seharusnya maju dan menutup rekannya alih-alih terjebak dalam situasi tersebut.

Neville mengatakan penampilan Manchester United buruk dari segala sisi. Ia menambahkan bahwa mantan pelatih Michael Carrick akan menyaksikan kejadian itu dan menyadari besarnya masalah pertahanan yang ia hadapi selama menangani tim.

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Kritik Neville tidak berhenti sampai di situ. Kritiknya justru makin keras setelah ia menonton ulang tayangan insiden tersebut. Ia menyebut kejadian itu sebagai penampilan bertahan terburuk yang pernah ia saksikan dari duet bek tengah dalam menghadapi umpan panjang, meski ia menunjukkan sedikit simpati kepada De Ligt karena lama absen dari lapangan.

"Ini mengejutkan. Meski Manchester United memiliki bek-bek seperti ini di dalam tim, mereka sama sekali tidak punya peluang untuk menjaga gawang tetap bersih," tambahnya. Ia menilai masalahnya terletak pada tidak adanya pemahaman dasar tentang cara menjalankan tugas bertahan dan mengisi posisi dengan benar.

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Neville juga mengkritik organisasi pertahanan tim. Ia menyebut kesalahan yang muncul saat melawan Liverpool mencerminkan hilangnya hal-hal mendasar yang dibutuhkan dari para pemain lini belakang, seolah mereka tidak mendapatkan latihan yang cukup tentang cara menghadapi situasi seperti itu.

Di sisi lain, mantan kapten Manchester United Roy Keane ikut melontarkan kritik. Ia mengungkapkan keheranannya atas performa bertahan yang ditunjukkan tim, dan menegaskan bahwa dasar-dasar bertahan tidak berubah, entah pelatih memakai empat atau lima bek di lini belakang.

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Saat jeda babak pertama, Keane mengatakan masalahnya bukan pada jumlah pemain di lini pertahanan, melainkan pada keharusan menjalankan tugas-tugas dasar dengan benar. Ia juga mengaku heran dengan penampilan De Ligt, terutama karena sang pemain tidak mampu menangani bola sebagaimana mestinya setelah lama absen.

Mantan kapten United itu menambahkan bahwa seorang bek harus selalu mengantisipasi skenario terburuk. Ia menilai Isak menangani situasi dengan baik, sementara Yoro tidak punya peluang nyata untuk menjangkau bola. Namun, menurutnya, tindakan para pemain Manchester United mencerminkan hilangnya kewaspadaan terhadap bahaya dan buruknya penilaian dalam bertahan.

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Dengan demikian, awal yang sulit bagi Pochettino tidak hanya berupa ketertinggalan dua gol dan kartu merah dini, tetapi juga gelombang kritik luas dari para legenda klub. Babak pertama telah memperlihatkan masalah pertahanan yang mendalam, dan pelatih asal Argentina itu menghadapi tugas berat untuk membenahinya demi mengembalikan keseimbangan Manchester United.