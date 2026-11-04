'Kami ciptakan sejarah!' – Drama menit akhir bawa Persib lolos ke 16 besar AFC Champions League Two

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Persib mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Melbourne Victory untuk memastikan tempat di babak 16 besar AFC Champions League Two. Gol larut dari Luka Menalo dan Balsa Sekulic menyegel kemenangan monumental yang menjadikan Persib klub Indonesia pertama yang mampu meraih kemenangan di Australia.

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Persib kunci tiket bersejarah ke 16 besar di Melbourne

Persib mengamankan tempat di babak 16 besar AFC Champions League Two lewat kemenangan dramatis 2-1 atas Melbourne Victory di Stadion AAMI Park pada hari Rabu. Tim asuhan Igor Tolic sempat tertinggal pada menit ke-71 ketika gol bunuh diri Julio Cesar memecah kebuntuan setelah kesalahan antisipasi lini belakang.

Namun, respons luar biasa ditunjukkan oleh skuad Pangeran Biru melalui gol penyeimbang Luka Menalo dan gol kemenangan Balsa Sekulic di penghujung laga.

Kemenangan ini menjaga rekor sempurna Persib dengan 12 poin dari empat pertandingan, sekaligus mengunci posisi dua besar di Grup E.

Menalo bangga catatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia

Gelandang Persib, Luka Menalo, meluapkan rasa bangga yang mendalam usai membantu timnya menorehkan pencapaian monumental di kancah antarklub Asia. "Kami sangat bangga dan bahagia karena bisa menjadi tim Indonesia pertama yang menang di Australia," kata Menalo usai pertandingan.

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Pemain asal Kroasia itu juga menjelaskan bagaimana perubahan taktik dan energi pemain pengganti menjadi pembeda setelah tertinggal lebih dulu.

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"Saya rasa kami berhasil mengejutkan mereka, setelah mereka mencetak gol. Kami mengubah struktur permainan dan semua pemain yang masuk memberikan tambahan energi bagi tim. Kemenangan yang luar biasa dan kami sangat bahagia," pungkasnya.

Tolic puji reaksi luar biasa pemain usai tertinggal

Pelatih kepala Igor Tolic turut memberikan apresiasi tinggi terhadap mentalitas bertanding anak asuhnya setelah keluar dari tekanan intensitas tinggi tuan rumah. "Pertandingan berjalan 50-50. Kami sempat berada dalam tekanan dan tertinggal lebih dulu setelah kebobolan gol. Namun, reaksi para pemain luar biasa," ujar Tolic dalam sesi konferensi pers.

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Tolic langsung melakukan perubahan struktur pertahanan dengan beralih ke formasi empat bek untuk mengeksploitasi celah di lini belakang lawan.

"Kami langsung mengubah struktur, memasukkan pemain-pemain yang bugar, dan memanfaatkan celah di lini belakang mereka untuk berbalik menyerang dan mencetak gol-gol yang indah," tambahnya.

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Sempurna di puncak klasemen jelang sisa laga grup

Gol penyama kedudukan dari Menalo pada menit ke-85 dan sepakan akurat Sekulic di menit ke-90 memastikan Maung Bandung membawa pulang tiga poin penuh dari Melbourne.

Hasil luar biasa ini membuat Persib mengoleksi nilai sempurna 12 dari empat laga dan tak tergeser dari dua besar Grup E.

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Pangeran Biru kini menyongsong dua pertandingan sisa di fase grup dengan status tim yang telah memastikan tempat di babak gugur 16 besar ACL Two 2026/2027.