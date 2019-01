Persib Bandung Jadi Raja Rating Televisi

Selama Liga 1 2018 lalu, Persib Bandung menjadi klub yang paling banyak ditonton masyarakat Indonesia.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1 telah merilis daftar rating televisi selama musim 2018 lalu. Hasilnya, Persib Bandung mendominasi perolehan rating di berbagai kategori.

Setiap laga yang menyajikan Persib dan disiarkan televisi selalu mendapat perhatian tinggi dari masyarakat. Laga Persib menjamu Persija Jakarta pun menjadi salah satu laga paling diminati musim lalu.

"Laga sarat gengsi itu menjadi partai yang mampu meraih rating tertinggi di televisi dibanding laga Liga 1 2018 lainnya. Laga tersebut meraih hingga 6,2 persen dari total rating televisi (TVR) di Indonesia," tulis LIB.

"Sementara itu untuk televisi sharing (TVS), meskipun tidak mendominasi, pertandingan Maung Bandung tetap menempati urutan teratas. Lagi-lagi, TVS tertinggi adalah laga Persib kontra Persija dengan raihan TVS mencapai angka 36,3 persen."

Peringkat TVR Klub Liga 1 2018:

1. Persib Bandung: 127,20

2. Persija Jakarta: 124,20

3. Persebaya Surabaya: 95,20

4. Arema FC: 67,00

5. Bali United FC: 61,70

6. Sriwijaya FC: 57,10

7. PSMS Medan: 55,40

8. PSM Makassar: 55,20

9. Persela Lamongan: 48,40

10. PSIS Semarang: 47,70

11. Madura United FC: 47,10

12. Bhayangkara FC: 43,50

13. Mitra Kukar FC: 39,00

14. Borneo FC: 37,90

15. PS Barito Putera: 37,50

16. PS Tira: 30,20

17. Persipura Jayapura: 24,70

18. Perseru Serui: 13,40



Peringkat TVS Klub Liga 1 2018:

1. Persib Bandung: 653,80

2. Persija Jakarta: 652,60

3. Persebaya Surabaya: 520,20

4. Arema FC: 419,70

5. Sriwijaya FC: 328,30

6. PSMS Medan: 327,50

7. PSM Makassar: 307,90

8. Bali United FC: 300,90

9. PSIS Semarang: 276,20

10. Madura United FC: 273,60

11. Persela Lamongan: 270,50

12. Bhayangkara FC: 235,60

13. Mitra Kukar FC: 225,50

14. PS Barito Putera: 211,70

15. Borneo FC: 195,50

16. PS Tira: 165,50

17. Persipura Jayapura: 138,60

18. Perseru Serui: 74,00



Laga dengan nilai TVR (TV Rating) tertinggi:

1. Persib Bandung vs Persija Jakarta, Minggu (23/9) dengan TVR 6,2 persen.

2. Persib Bandung vs Persipura Jayapura, Sabtu (12/5) dengan TVR 5,1 persen.

3. Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Kamis (26/7) dengan TVR 5,1 persen.



Laga dengan nilai TVS (TV Share) tertinggi:

1. Persib Bandung vs Persija Jakarta, Minggu (23/9) dengan TVS 36,3 persen.

2. Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Minggu (4/11) dengan TVS 29,2 persen.

3. Persija Jakarta vs Mitra Kukar FC, Minggu (9/12) dengan TVS 28,4 persen.



Laga dengan penonton streaming tertinggi:

1. Persib Bandung vs Persija Jakarta, Minggu (23/9) dengan total play 2.636.398.

2. Persija Jakarta vs Persib Bandung, Sabtu (30/6) dengan total play 1.373.492.

3. Persib Bandung vs PSMS Medan, Jumat (9/11) dengan total play 1.172.912.