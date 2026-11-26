Bagikan Ikuti GOAL di Google

Persib Bandung mempertahankan rekor 100 persen di AFC Champions League Two lewat kemenangan 3-1 atas FC Seoul di Bandung untuk mengunci puncak klasemen Grup E. Penyerang Mariano Peralta memuji chemistry lini serang skuadnya yang kian padu setelah membuka keunggulan pada malam yang meriah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Iklan

Persib segel puncak Grup E di Bandung

Persib Bandung memastikan posisi pertama di Grup E AFC Champions League Two lewat kemenangan 3-1 atas FC Seoul di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu, 25 November. Kemenangan ini membawa skuad asuhan Igor Tolic mengoleksi nilai maksimal 15 poin dari lima pertandingan, sekaligus menjamin status juara grup dan tiket ke babak 16 besar dengan satu laga tersisa.

Mariano Peralta membawa Persib unggul lewat sundulan pada menit keenam memanfaatkan umpan Sandy Walsh sebelum Leonardo Ruiz menyamakan kedudukan bagi FC Seoul pada menit ke-37. Luka Menalo memulihkan keunggulan Persib empat menit sebelum turun minum, dan pemain pengganti Beckham Putra Nugraha mengunci tiga poin lewat aksi solo pada menit ke-78 setelah pemain FC Seoul, Moon Seon-min, diganjar kartu merah pada menit ke-70.

Peralta puji chemistry lini serang di seluruh skuad

Mencetak gol pembuka lebih awal setelah membangun kombinasi berbahaya di lini depan, Peralta memuji pemahaman kolektif di seluruh barisan penyerang Persib alih-alih hanya bergantung pada satu duet saja. Sembari mengakui kecocokannya dengan Menalo, penyerang asal Argentina itu menegaskan bahwa kekompakan terjalin di seluruh tim.

"Saya memiliki koneksi yang baik dengan Luka. Tentu semua orang bisa melihatnya, tetapi hal yang sama juga saya rasakan dengan setiap pemain di lini depan," ujar Peralta. Ia menambahkan bahwa kualitas skuad dan rasa saling pengertian membantu Persib memaksimalkan peluang serta tetap kompetitif di level Asia.

Iklan Iklan

Penyelamatan krusial dan dampak pemain pengganti tentukan kemenangan

Persib mengawal pertahanan dengan skema tiga bek yang diisi Julio Cesar, Danijel Loncar, dan Patricio Matricardi di depan penjaga gawang Teja Paku Alam, yang melakukan sejumlah penyelamatan krusial dari peluang Moon Seon-min, Cho Young-wook, serta Yazan Alarab. Selepas jeda, Tolic memasukkan tenaga baru termasuk Beckham Putra, Uilliam Barros, Thom Haye, dan Luciano Guaycochea, sementara Gabriel Mutombo mencatatkan laga comeback-nya dari cedera pada menit ke-81.

Topik Terkait

FC Seoul sendiri masih bersaing memperebutkan satu tiket tersisa ke fase gugur dari Grup E menjelang laga penentuan kontra Melbourne Victory.

Tatap babak 16 besar selepas fase grup

Dengan posisi puncak Grup E yang sudah aman dalam genggaman, Persib kini dapat mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi babak 16 besar AFC Champions League Two.

Iklan

Peralta menyuarakan keyakinannya bahwa persatuan dan kualitas skuad mampu menjaga momentum positif tim saat persaingan memasuki fase gugur yang lebih berat.