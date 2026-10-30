Balsa on fire! Dua gol Sekulic jaga Persib tetap kokoh di puncak Asia

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Penyerang asal Montenegro, Balsa Sekulic, mencetak brace gemilang di babak kedua untuk membimbing Persib Bandung meraih kemenangan 2-0 atas Melbourne di AFC Champions League Two. Pelatih kepala Igor Tolic memuji kedisiplinan kolektif skuad saat raksasa Indonesia ini mempertahankan rekor pertahanan sempurna di Grup E.

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Sekulic Pecah Telur dan Lonjakan Babak Kedua Taklukkan Melbourne

Persib Bandung mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Melbourne di Stadion Si Jalak Harupat. Penyerang haus gol asal Montenegro, Balsa Sekulic, sukses menceploskan dua gol penting di babak kedua untuk memastikan raihan poin penuh bagi tim tuan rumah.

Di bawah asuhan pelatih asal Kroasia tersebut, skuad Maung Bandung terus mempertahankan rekor nirbobol dan catatan sempurna di kompetisi Asia ini, dengan mengumpulkan sembilan poin dari tiga laga tanpa kebobolan satu gol pun. Mengikuti arahan taktik paruh waktu dari ruang ganti, Persib langsung menggebrak cepat hanya dalam waktu empat puluh tujuh detik selepas peluit paruh kedua dibunyikan ketika Danijel Loncar mengirimkan umpan matang kepada Sekulic, yang dengan dingin mampu menahan adangan dua pemain bertahan lawan sebelum melepaskan tembakan klinis.

Tak berhenti di situ, Sekulic kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67 melalui penyelesaian dingin setelah memanfaatkan sodoran terobosan terukur dari Berguinho di tengah skema serangan balik cepat yang mematikan. Selepas pertandingan usai, Sekulic tak kuasa menyembunyikan rasa bahagianya sekaligus kelegaan mendalam usai berhasil mengakhiri periode paceklik gol bagi klub kebanggaan Bobotoh ini.

"Saya sangat senang karena saya bisa membantu tim meraih kemenangan ini," ujar Sekulic mengungkapkan rasa syukurnya kepada awak media.

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"Saya juga sangat senang bisa mencetak gol lagi dan ingin mendedikasikan serta mengucapkan selamat kepada rekan-rekan setim saya yang telah berjuang luar biasa," tambahnya menegaskan.

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Sanjungan Tolic untuk Disiplin Tim dan Tatap Laga Tandang Kontra Melbourne Victory di Australia

Pelatih kepala Igor Tolic melontarkan pujian setinggi langit kepada seluruh anak asuhnya yang tampil disiplin total dan fokus menjalankan strategi taktik di lapangan hijau.

"Semua kredit sepenuhnya layak diberikan kepada para pemain. Cara mereka bekerja sama satu sama lain di lapangan adalah sesuatu yang sungguh luar biasa," tegas Tolic dalam konferensi pers pascalaga.

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"Saya sangat terkesan dengan bagaimana mereka menyikapi setiap sesi latihan maupun pertandingan resmi, serta bagaimana mereka selalu bisa menemukan kekuatan mental dan fokus penuh dalam berbagai situasi sulit di pertandingan."

"Mereka selalu menemukan cara untuk menang dan senantiasa konsisten menjaga level performa tertinggi," imbuh juru taktik asal Kroasia itu, sembari menggarisbawahi bahwa kekompakan dan persatuan skuad merupakan modal terkuat Persib.

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Dengan sembilan poin penuh di kantong dari tiga partai grup, Persib kini berada di jalur aman untuk melangkah mulus ke fase gugur babak knock-out AFC Champions League Two. Sekulic menegaskan bahwa menjaga momentum kolektif ini merupakan kunci mutlak dalam menghadapi jadwal padat di kompetisi domestik maupun level kontinental berikutnya.

Kini, Maung Bandung bersiap mengalihkan fokus penuh untuk memperpanjang tren kemenangan pada laga Grup E berikutnya, di mana mereka dijadwalkan akan bertandang menghadapi Melbourne Victory di Melbourne pada tanggal 4 November mendatang pukul 14.45 WIB. Pertandingan tandang ini diprediksi bakal menjadi ujian krusial bagi ambisi skuad asuhan Tolic untuk mengamankan tiket kelolosan lebih cepat ke babak selanjutnya.