Perkembangan mengejutkan membalikkan peta bursa transfer di Inggris, setelah Real Madrid masuk dengan kuat dalam perburuan bintang Bournemouth yang sedang bersinar, Alex Scott, dalam langkah yang mengancam rencana Chelsea dan Liverpool serta membuka pintu bagi pertarungan besar antarklub Eropa.

Situs TEAMtalkmengungkapkan bahwa raksasa Spanyol itu mengamati dari dekat gelandang Inggris berusia 23 tahun tersebut selama beberapa pekan terakhir, dan hadir di tribun Stadion Rijeka untuk memantaunya dalam penampilan pertamanya sebagai starter mengenakan kostum timnas Inggris saat kemenangan bersejarah 7-0 atas Kroasia dalam laga yang digelar tanpa penonton, namun terbuka bagi para pemandu bakat dan klub.

Tiga Kali di Bawah Pengamatan Madrid

Situs Inggris itu menegaskan bahwa pemantauan Real Madrid terhadap Scott bukanlah hal yang baru, di mana klub ibu kota tersebut telah menyaksikannya setidaknya tiga kali, yang terakhir saat kemenangan Bournemouth atas Real Sociedad di Liga Europa di Spanyol bulan lalu.

Real Madrid kini mempertimbangkan untuk memperkuat ketertarikannya kepada pemain yang telah menjadi salah satu gelandang paling diburu di Liga Primer Inggris, berkat kemampuannya bermain di semua posisi tengah, keterampilan teknisnya yang tinggi, serta pengalamannya yang terus bertambah di level tertinggi.

Ketertarikan ini muncul di tengah keberhasilan pengalaman klub dengan bakat-bakat muda Inggris, terutama Jude Bellingham yang telah mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama di Bernabeu dan mendekati perpanjangan kontraknya.

Chelsea dan Liverpool dalam Perburuan

Scott dianggap sebagai target jangka panjang bagi Chelsea, yang masih berada di puncak daftar peminat dan memantau perkembangannya dari dekat, sementara Liverpool juga menunjukkan ketertarikan besar kepada pemain tersebut.

Namun, masuknya Real Madrid dalam perburuan dapat memberikan dimensi baru dan menentukan pada persaingan ini, terlebih klub tersebut semakin mengarahkan perhatiannya ke Liga Primer selama delapan belas bulan terakhir, dan Adam Wharton pemain Crystal Palace termasuk dalam daftar incarannya.

Di sisi lain, Bournemouth berpegang teguh pada permatanya dan berupaya keras memperpanjang kontraknya, dengan menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan kepergiannya pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Meski demikian, sikap klub tersebut diperkirakan tidak akan menyurutkan upaya raksasa-raksasa Eropa.

Informasi menyebutkan bahwa Real Madrid mungkin akan mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran bersaing pada tahun 2027, sementara AC Milan dari Italia juga memantau situasi tersebut, meski menyadari bahwa harga yang diminta melampaui 75 juta pound sterling, sebuah angka yang menempatkannya di luar kemampuan finansial mereka saat ini.

Dengan sinarnya Scott di level internasional dan meningkatnya pantauan para raksasa benua terhadapnya, tampaknya Bournemouth menghadapi pertarungan sengit untuk mempertahankan salah satu pemain terpentingnya, sementara di cakrawala membayang persaingan panas antara Chelsea, Liverpool, dan Real Madrid pada musim panas yang mungkin menentukan masa depan bintang Inggris tersebut.







