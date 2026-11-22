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Lewis Hamilton dan Charles Leclerc kembali bersinggungan di Grand Prix Formula 1 Las Vegas. Ferrari lagi-lagi kehilangan poin penting dan bos tim Fred Vasseur marah besar, dan kemarahannya itu beralasan. Salah satu dari kedua pembalap itu harus ditertibkan.

Ketika Charles Leclerc ditunjuk sebagai pembalap utama pada 2019, Ferrari berharap banyak hal berubah menjadi lebih baik. Setelah sejumlah musim yang sebagian hasilnya sangat buruk, ketika kesuksesan besar tak kunjung datang meski mereka merekrut nama-nama besar seperti Fernando Alonso dan Sebastian Vettel, kini harapan itu ditumpukan kepada pemuda dari akademi Scuderia. Ia berasal dari lingkungan mereka sendiri dan dinilai memiliki potensi yang cukup untuk membawa Ferrari kembali ke jajaran teratas dunia. Ia punya bakat untuk menandai sebuah era.

Awalnya, rencana itu tampak berjalan mulus. Leclerc sudah tampil sangat baik di Sauber, tim B Ferrari yang belakangan bernama Alfa Romeo, di bawah bimbingan Fred Vasseur, yang kini menjadi bos tim Ferrari. Begitu mengemudikan mobil merah, pembalap asal Monako itu langsung menunjukkan performa kuat. Mungkin saat itu ia sudah siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia, tetapi mobil Scuderia yang lemah kerap menggagalkan peluangnya. Pada tahun-tahun pertamanya di Ferrari, Lewis Hamilton dan Mercedes terlalu kuat. Belakangan, Max Verstappen dan Red Bull pun nyaris tak tertandingi.

Meski demikian, baik di paddock maupun di kalangan publik luas, keyakinan bahwa Leclerc punya kualitas untuk menjadi juara dunia suatu hari nanti tampaknya tak pernah pudar. Satu-satunya yang kurang hanyalah mobil Ferrari yang layak untuk mewujudkan impian banyak tifosi.

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Charles Leclerc merasakan tekanan dari Lewis Hamilton di Ferrari

Kini, hampir delapan tahun berlalu sejak semua itu. Pembalap asal Monako tersebut tak diragukan lagi masih termasuk yang terbaik di grid. Namun, sejak bergabung dengan Scuderia, mungkin belum pernah ia sejauh ini dari tujuan utamanya: meraih gelar bersama Ferrari. Setidaknya sejak tahun ini, semakin jelas bahwa masalahnya bukan hanya ketidakmampuan Ferrari merakit mobil kompetitif di Maranello. Sebagian masalah justru berada di kokpit, di belakang kemudi.

Pada musim lalu, Leclerc dan Hamilton, yang saat itu baru bergabung dengan tim, berulang kali terlibat perselisihan, antara lain akibat ketidaksepakatan soal kesepakatan internal tim yang tidak dipatuhi. Namun, secara keseluruhan hal itu tidak terlalu berdampak karena Scuderia memang nyaris tak punya peluang bersaing di posisi terdepan. Dalam persepsi banyak orang, tak banyak bedanya apakah kedua pembalap finis di posisi ketujuh dan kedelapan atau kelima dan keenam.

Tahun ini, situasinya berbeda. Meski tidak memiliki paket terbaik, Ferrari cukup mampu bersaing untuk meraih kemenangan dan podium, asalkan kedua pembalapnya bekerja sama. Leclerc dan Hamilton kini hampir rutin berselisih. Itu bukan hanya membuat Scuderia kehilangan poin penting pada satu akhir pekan balapan, tetapi tentu juga berdampak buruk pada klasemen keseluruhan. Ferrari saat ini masih berada di posisi kedua, di belakang Mercedes, tetapi sedikit demi sedikit kehilangan keunggulan atas Red Bull. Momentum jelas berpihak kepada Red Bull, yang hanya tertinggal 77 poin dengan dua balapan tersisa.

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Dalam hal ini, terutama Leclerc yang berulang kali membuat orang-orang di pit wall Ferrari geleng-geleng kepala akibat tindakannya di lintasan yang sulit dipahami. Kesan bahwa pembalap asal Monako itu tak sanggup menghadapi tekanan yang terus meningkat dari rekan setimnya, Hamilton, sejak awal musim pun semakin kuat. Juara tujuh kali itu jauh lebih mampu beradaptasi dengan regulasi baru dibandingkan Leclerc. Setelah tahun lalu kesulitan menandingi rekan setimnya tersebut, Hamilton kini berada di atasnya dalam klasemen kejuaraan dunia.

Hasil dari konflik terbuka ini terlihat dalam manuver seperti di Las Vegas , ketika Leclerc kembali melancarkan serangan yang kelewat bernafsu terhadap Hamilton. Keduanya bertabrakan dan, alih-alih naik podium, hanya finis di posisi ketujuh dan kesepuluh.

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Bagaimana Ferrari akan mengatur hierarki pembalap musim depan?

"Tekanannya meningkat. Situasinya jauh lebih buruk dibandingkan 18 bulan lalu. Dalam dua atau tiga balapan terakhir, situasi di antara keduanya menjadi tak terkendali," kata Vasseur dengan geram setelah balapan . Bos tim Ferrari itu melihat adanya "kesalahpahaman di antara keduanya". Ia menegaskan, "Ini masalah di antara para pembalap, bukan antara tim dan para pembalap. Pertama-tama, mereka harus saling menghormati, tetapi mereka juga harus menghormati tim."

Siapa yang paling bertanggung jawab atas insiden terbaru itu pun segera jelas. Pasalnya, Scuderia telah menginstruksikan Leclerc saat balapan agar sama sekali tidak mencoba menyalip dalam situasi yang sulit dibaca. "Dia jelas melakukan kesalahan yang harus dibayar mahal oleh tim." Segera setelah Leclerc melewati garis finis, Vasseur memanggilnya. "Charles, saya ingin menemuimu segera setelah balapan, sebelum yang lain," kata bos tim itu lewat radio.

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Ferrari akan kembali menurunkan duo tersebut tahun depan. Jika Scuderia ingin ikut bersaing memperebutkan gelar, pimpinan tim harus mengambil sikap tegas sebelum itu. Sekalipun artinya mereka harus menertibkan sosok yang dulu menjadi "anak emas" dan memberi prioritas kepada Hamilton, yang tampil jauh lebih konsisten.

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