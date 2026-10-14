Perselisihan terbuka antara Mourinho dan Valverde setelah malam gila di Roma

Real Madrid mengubah ketertinggalan mereka melawan Roma menjadi kemenangan dramatis yang menjungkirbalikkan semua prediksi, dalam malam gila di Stadion Olimpico, hingga sang pelatih Jose Mourinho keluar dengan pernyataan yang mengungkap balik layar duel taktik yang rumit.

Mourinho mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Kami menghadapi lawan sulit yang bermain dengan gaya berbeda, mengandalkan penjagaan individu dengan intensitas tinggi. Mereka layak unggul meski saya tidak puas dengan dua gol yang kami kebobolan. Namun kami meraih kemenangan penting yang memberi kami 6 poin melawan dua lawan Italia yang sulit, dan menempatkan kami dalam posisi yang sangat baik."

Mourinho juga menanggapi pernyataan Fede Valverde yang menegaskan bahwa tim tidak menjalankan rencananya kecuali setelah pergantian pemain, dengan berkata: "Saya tidak sepenuhnya setuju dengan Valverde, karena lawan menghadapi kami dengan penempatan posisi yang berbeda dari semua pertandingan sebelumnya yang kami analisis. Mereka menyerang kami dengan tiga pemain dari sisi kanan, dengan adanya seorang pemain di sayap yang mencegah kami maju untuk menekan Wesley."

Pelatih asal Portugal itu mengungkap penyesuaian yang membawanya bangkit: "Karena itu saya banyak berbicara dengan Tchouameni selama babak pertama untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, dan ketika babak kedua dimulai saya merasa tim menjadi lebih stabil. Tetapi kami kebobolan gol yang seharusnya tidak kami terima karena apa yang kami lakukan di lini tengah, lalu lawan memanfaatkan transisi serangan dan mencetak gol."

Ia menambahkan: "Setelah itu kami menunjukkan semangat juang yang terorganisir, dan itu adalah reaksi emosional dalam kerangka taktik yang sangat membantu kami. Saya tahu dengan baik cara bermain tim-tim Gasperini karena saya menghabiskan bertahun-tahun di Italia, tetapi dia mengejutkan kami dengan rencana serangannya dari sisi kanan. Meski demikian, tidak ada keajaiban dalam sepak bola, karena sulit mempertahankan ketajaman itu selama 90 menit."

Mengenai kemungkinan menerapkan trio Valverde di sisi kanan bersama Arda Guler di tengah secara permanen setelah keberhasilannya melawan Villarreal, Mourinho hanya berkata: "Setiap pertandingan berbeda dari yang lain."