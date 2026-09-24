Perselisihan pertama dengan Mourinho: Perez memicu keraguan di dalam Real Madrid

Ketegangan menyelimuti ruang-ruang Real Madrid dan kian memburuk akibat penampilan medioker Los Blancos, yang menelan dua kekalahan dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Spanyol, sehingga membuat mereka tertinggal 6 poin dari Barcelona sang pemuncak klasemen.

Yang menambah rumit keadaan, sebagian pihak menyebut bahwa perselisihan pertama sudah benar-benar pecah antara presiden klub Florentino Perez dan pelatih asal Portugal Jose Mourinho, sebagaimana disebutkan surat kabar "Mundo Deportivo".

Surat kabar itu menambahkan bahwa kekhawatiran terbesar berpusat pada sosok Perez. Sebab, hanya dua setengah bulan setelah ia terpilih sebagai presiden klub untuk empat tahun ke depan, muncul keraguan mengenai kemungkinan ia menuntaskan seluruh masa jabatannya di puncak kepemimpinan Real Madrid, yang berakhir pada tahun 2030.

Tanda-tanda kelelahan pun mulai tampak pada Florentino Perez, dan ia mengambil keputusan-keputusan yang di masa lalu terasa asing baginya ketika ia menikmati pengaruh yang tak tersentuh dan tak terbantahkan dalam pengambilan keputusan. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa klub saat ini kekurangan seorang pemimpin yang jelas di pucuk kepemimpinannya.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa karena sejumlah alasan yang tergabung ini, di internal Real Madrid mereka menyadari perlunya mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Florentino Perez, seseorang yang memegang kendali dan memenuhi seluruh syarat yang tercantum dalam anggaran dasar klub untuk menjabat sebagai presiden klub, seseorang yang mendapat restu dari presiden saat ini. Jika tidak, mereka khawatir akan terjadi "kudeta" pada pemilihan mendatang, yang bisa berujung pada terpilihnya Enrique Riquelme, penantang terakhir Perez pada pemilihan terakhir, itu pun jika masa jabatan presiden saat ini rampung, dan semua ini melahirkan situasi ketidakpastian di dalam Real Madrid.

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