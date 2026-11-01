Dalam peristiwa tragis yang mengguncang dunia olahraga Mesir, Ibrahim Mansour Baghdadi, mantan pemain sepak bola klub Al-Bank Al-Ahly, tewas setelah menjadi korban penyerangan dengan senjata tajam dalam sebuah perkelahian yang pecah di Kota Al-Qassasin Al-Jadida, Provinsi Ismailia, dalam insiden mengejutkan yang berawal dari perselisihan sepele di depan rumahnya dan berakhir dengan hilangnya nyawanya.

Situs "Masrawy" menyebutkan bahwa detail peristiwa ini bermula ketika Ibrahim berada di depan rumahnya, saat ia sedang menyiram air di jalan untuk menyejukkan suasana dan mengurangi penyebaran debu, sebelum beberapa tetes air terpercik ke arah seorang anak perempuan kecil yang kebetulan melintas di tempat itu, yang kemudian memicu perselisihan antara dirinya dan keluarga anak tersebut.

Menurut versi yang dimuat dalam laporan tersebut, persoalan tidak berhenti pada batas adu mulut, karena perselisihan dengan cepat meningkat dan berubah menjadi penyerangan brutal terhadap sang pemain, setelah pecah perkelahian antara dirinya dan anggota keluarga anak perempuan itu.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Ibrahim mengalami enam tusukan yang menembus tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam selama perkelahian, hingga ia terjatuh dengan luka parah, sebelum akhirnya meninggal dunia akibat luka-lukanya, dan peristiwa itu berakhir dengan tragedi yang tak seorang pun menduganya, akibat perselisihan yang berawal dari penyiraman air di depan rumah.

Di sisi lain, Direktorat Keamanan Ismailia menerima laporan tentang tewasnya pemuda tersebut, dan seketika itu juga tim dari anggota penyelidikan kriminal Kantor Polisi Al-Qassasin Al-Jadida berangkat ke lokasi kejadian, serta memulai penyelidikan yang diperlukan, di samping mendengarkan keterangan para saksi mata, untuk mengungkap duduk perkara peristiwa dan menentukan detailnya.

Para anggota penyelidikan kriminal berhasil mengidentifikasi tersangka dan menangkapnya dalam waktu singkat, sementara prosedur hukum yang diperlukan telah diambil terhadapnya, dan pihak penyidik telah diberitahu serta langsung menangani penyidikan untuk mengetahui penyebab perkelahian dan mengungkap seluruh duduk perkara yang mengelilingi insiden tersebut.

Terkait peristiwa ini telah dibuat berita acara nomor 5451 tahun 2026 di Kantor Polisi Al-Qassasin, sementara pihak penyidik terus mengambil prosedur hukum yang diperlukan, untuk menentukan tanggung jawab dan mengungkap detail lengkap dari insiden yang meninggalkan rasa syok dan duka.