Perselisihan De Bruyne dengan para pemain Napoli percepat kepergiannya pada musim dingin

Bintang Belgia Kevin De Bruyne tiba di Napoli pada musim panas 2025, datang dari Manchester City, namun ia belum sepenuhnya beradaptasi dengan tim.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa De Bruyne menampilkan performa yang naik-turun sepanjang beberapa bulan terakhir, dan kini media-media di Italia meramaikan kabar mengenai kemungkinan kepergiannya pada Januari mendatang.

Setelah mengalami cedera otot serius pada Oktober 2025, De Bruyne tidak mampu tampil maksimal di musim pertamanya, yang sebagian disebabkan oleh hubungannya yang tegang dengan mantan pelatih Antonio Conte.

Pemain Belgia itu menampilkan performa yang sedikit lebih baik pada musim ini di bawah arahan Massimiliano Allegri, namun surat kabar "Il Mattino" menegaskan bahwa sejumlah perselisihan antara De Bruyne dan beberapa rekannya di ruang ganti dapat mempercepat kepergiannya.

Pertandingan berikutnya NAP Serie A 14.45 TOR

Berbagai laporan menunjukkan bahwa meskipun kontrak De Bruyne berlaku hingga Juni 2027, ia mungkin akan hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Persoalannya tidak hanya terkait dengan masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga dengan kemungkinan klub Italia itu menyambut baik kepergian De Bruyne pada waktu yang tepat.

Situasi rumit yang dihadapi Napoli, baik di Serie A maupun di level Eropa, ditambah kebutuhan klub untuk turun ke bursa transfer musim dingin guna mencoba mengatasi sejumlah kekurangan struktural dalam skuad Allegri, dapat mendorong manajemen tim untuk mempertimbangkan kembali manfaat mempertahankan De Bruyne hingga musim panas mendatang.

Sejumlah laporan membahas kemungkinan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait kepergiannya.