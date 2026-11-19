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Timnas Aljazair menelan kekalahan telak 3-0 dari tuan rumah Togo pada Selasa lalu di Kualifikasi Piala Afrika 2027. Penampilan yang loyo itu menyingkap masalah teknis dan mental di dalam tim, serta memunculkan keraguan atas masa depan pelatih Ibrahim Hamdani, di saat Aljazair tengah mencari identitas yang jelas dan sosok pemimpin baru.

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Timnas Aljazair runtuh dalam laga tersebut. Mereka kebobolan tiga gol di babak pertama tanpa menunjukkan reaksi apa pun, tanpa semangat juang sama sekali, dan para pemainnya baru melepaskan tembakan ke gawang pada menit ke-87.

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Jurnalis spesialis sepak bola Aljazair, Samir Djebali, mengatakan kekalahan itu sudah bisa diduga jika melihat penampilan yang tidak meyakinkan pada pertemuan pertama.

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Namun, ia menilai cara Aljazair kalah adalah hal yang paling mengecewakan. Ia menyoroti hilangnya hasrat bermain serta adanya kelemahan besar dalam rencana taktik, seperti dikutip media Prancis "RMC" .

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Kritik Menghantui Hamdani dan Polemik Ait-Nouri

Kritik terhadap Hamdani terus menguat. Ia mengambil alih kursi pelatih pada September lalu menggantikan Vladimir Petkovic, meski sejauh ini mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Mehdi Dahak, pendiri situs "DZ Foot", menilai pelatih berusia 48 tahun itu sejak awal tidak mendapat banyak dukungan karena minimnya pengalaman melatih di level profesional.

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Ia juga berpendapat bahwa timnas tidak menunjukkan perkembangan teknis yang nyata di bawah arahannya, di tengah pertanyaan atas sejumlah keputusannya, seperti mencoret Baghdad Bounedjah dan Houssem Aouar.

Polemik Rayan Ait-Nouri semakin menambah tekanan pada sang pelatih. Bek sayap Manchester City itu dicoret dari timnas akibat perselisihan yang muncul setelah ia tidak diturunkan saat Aljazair menang 3-1 atas Zambia pada 25 September.

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Djebali menilai cara penanganan kasus tersebut kurang tepat, sementara Dahak menyinggung adanya ketidakjelasan mengenai hubungan antara Hamdani dan asistennya, Antar Yahia, yang lebih dulu bergabung dengan staf pelatih sebelum pelatih kepala ditunjuk.

Kepergian Hamdani kini menjadi kemungkinan yang kuat setelah kekalahan terbaru ini. Djebali memperkirakan Federasi Sepak Bola Aljazair bisa mengumumkan pemecatannya dalam hitungan jam atau hari ke depan. Menurutnya, mengakhiri kerja sama ini secepatnya akan lebih baik, mengingat masih ada sekitar empat bulan untuk mencari pelatih yang mampu mengembangkan tim dan memberikan suntikan semangat baru.

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Generasi Berbakat yang Kehilangan Pemimpin

Timnas Aljazair memiliki sejumlah talenta muda menjanjikan, seperti Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa, Mohamed Belloumi, Adil Boulbina, dan Yacine Titraoui, tetapi tim ini kekurangan pemimpin berkarakter kuat.

Djebali menilai federasi tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi berakhirnya era generasi yang membawa Aljazair menjuarai Piala Afrika 2019, di antaranya Raïs M'Bolhi, Adlène Guedioura, Sofiane Feghouli, dan Ismaël Bennacer, serta Riyad Mahrez dan Youcef Belaïli.

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Ia menegaskan bahwa tim saat ini kehilangan semangat dan karakter, meski memiliki potensi teknis yang menjanjikan.

Meski kalah, Aljazair masih memuncaki Grup I dengan koleksi 7 poin, unggul satu poin atas Togo, dua poin atas Zambia, dan 4 poin atas Burundi.

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Namun, mereka dituntut meraih hasil positif saat bertandang ke markas Zambia, sebelum menjamu Burundi pada laga terakhir, demi menghindari ancaman absen di Piala Afrika.

Kritik belakangan juga merembet ke Presiden Federasi Sepak Bola Aljazair, Walid Sadi, yang memilih Hamdani dan Antar Yahia. Dahak menyebut keputusan-keputusannya memicu kontroversi di kalangan sepak bola, dan sejumlah tokoh yang sebelumnya mendukung pilihannya mulai menarik dukungan mereka.