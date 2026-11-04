Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan pada hari Rabu ini daftar nama kandidat untuk penghargaan pelatih terbaik di Afrika tahun 2026, yang menampilkan kehadiran Arab yang mencolok.

Daftar tersebut mencakup dua nama asal Maroko dan dua nama asal Mesir, yakni Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, serta penggantinya, pelatih Maroko saat ini Mohamed Ouahbi, di samping Hossam Hassan pelatih timnas Mesir, dan Moamen Gamal pelatih tim Zamalek.

Regragui membawa timnas Maroko mencapai final Piala Afrika 2025, yang gelarnya kemudian diputuskan untuk Maroko secara administratif setelah mundurnya Senegal dari pertandingan, sambil menunggu keputusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Setelah pencapaian besarnya dengan meraih gelar Piala Dunia U-20 tahun lalu, Mohamed Ouahbi memimpin timnas Maroko menggantikan Regragui, dan lolos ke babak perempat final, di mana ia tersingkir di tangan Prancis.

Di sisi lain, Hossam Hassan membawa timnas Mesir lolos ke Piala Dunia 2026, kemudian mencapai babak 16 besar untuk pertama kali dalam sejarah Mesir, sebelum tersingkir di hadapan Argentina.

Adapun Moamen Gamal berhasil membawa Zamalek ke final Piala Konfederasi Afrika dan meraih gelar Liga Mesir, meski dalam kondisi yang sangat sulit yang dialami klub tersebut.

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Di samping keempat nama ini, daftar 10 kandidat tersebut juga mencakup: pelatih Senegal Lamine Ndiaye yang meraih gelar Piala Konfederasi Afrika bersama USM Alger pada musim pertamanya dengan tim tersebut, dan pelatih Portugal Pedro Leitão Brito "Bubista" yang membawa Tanjung Verde ke Piala Dunia lalu mencapai babak 32 besar pada partisipasi pertamanya di Piala Dunia.

Hadir pula pelatih Prancis Sébastien yang berhasil membawa timnas Republik Demokratik Kongo lolos ke Piala Dunia 2026, mengakhiri absennya yang panjang dari turnamen tersebut, dan pelatih Portugal Alexandre Santos yang membawa AS FAR Maroko ke final Liga Champions Afrika, serta Pape Thiaw yang membawa timnas Senegal ke final Piala Afrika 2025, dan bersamanya pula memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026.

Dalam daftar tersebut juga terdapat Miguel Cardoso yang meraih gelar Liga Champions Afrika dan Piala Tiga Benua bersama Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan.

Acara penyerahan penghargaan CAF tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 Desember mendatang di kota Lagos, Nigeria, untuk mengumumkan para pemenang di berbagai kategori.

10 klub dan 10 timnas: Persaingan Arab yang kuat memperebutkan penghargaan CAF