Persaingan untuk memperebutkan delapan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur “tim peringkat ketiga terbaik” semakin memanas setelah berakhirnya hari kedua babak penyisihan grup.

Persaingan ini memasuki tahap penentu setelah sejumlah pertandingan di beberapa grup telah selesai, sementara grup-grup lainnya masih menunggu putaran terakhir mereka, sehingga persaingan tetap terbuka hingga detik-detik terakhir pertandingan babak penyisihan grup.

Hingga saat ini, tiga tim telah memastikan tempat mereka melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik, yaitu Swedia (dari Grup 6), Ekuador (dari Grup 5), dan Bosnia dan Herzegovina (dari Grup 2), sementara lima slot tersisa akan ditentukan selama dua hari terakhir babak penyisihan grup.

Sesuai peraturan turnamen, delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga dari 12 grup akan lolos, untuk bergabung dengan pemuncak dan runner-up setiap grup, sedangkan empat tim yang menempati posisi terbawah akan tersingkir dari kompetisi.

Peringkat saat ini untuk tim-tim peringkat ketiga terbaik

Timnas Swedia memimpin klasemen tim peringkat ketiga dengan 4 poin, setelah menyelesaikan ketiga pertandingannya, unggul dalam selisih gol atas Ekuador yang berada di posisi kedua, yang juga menyelesaikan babak penyisihan grup dengan 4 poin dan selisih gol yang sama (0). Timnas Bosnia dan Herzegovina berada di posisi ketiga dengan 4 poin dan selisih gol (-1).

Ketiga tim tersebut telah memastikan tempat mereka di babak 32 besar.

Sementara itu, tim nasional Paraguay menempati posisi keempat dengan jumlah poin yang sama, namun selisih gol (-2). Di posisi kelima terdapat Kroasia dengan 3 poin dari hanya dua pertandingan, diikuti oleh Korea Selatan di posisi keenam dengan 3 poin setelah menyelesaikan semua pertandingannya.

Kemudian Aljazair berada di posisi ketujuh dengan 3 poin dari dua pertandingan, sementara Skotlandia menempati posisi kedelapan dan terakhir yang lolos saat ini dengan 3 poin setelah menyelesaikan perjalanan mereka di babak penyisihan grup.

Sedangkan di luar zona kualifikasi saat ini, Cape Verde berada di peringkat kesembilan dengan 2 poin dari dua pertandingan, kemudian Belgia di peringkat kesepuluh juga dengan 2 poin dari dua pertandingan, diikuti oleh Republik Demokratik Kongo di peringkat kesebelas dengan 1 poin, sementara Senegal berada di posisi terbawah tanpa poin sama sekali setelah dua putaran.

Berikut ini adalah daftar lengkap tim-tim peringkat ketiga terbaik hingga saat ini:

Tim yang telah lolos secara resmi

1- Swedia (Grup 6): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 4 poin, selisih gol 0.

2- Ekuador (Grup V): Bermain 3 pertandingan, mengumpulkan 4 poin, selisih gol 0.

3- Bosnia dan Herzegovina (Grup 2): Bermain 3 pertandingan, mengumpulkan 4 poin, selisih gol -1.

Tim-tim yang masih menanti nasibnya

4- Paraguay (Grup IV): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 4 poin, selisih gol -2.

5- Kroasia (Grup XII): Telah memainkan 2 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol -1.

6- Korea Selatan (Grup I): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol -1.

7- Aljazair (Grup X): Telah memainkan 2 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol -2.

8- Skotlandia (Grup III): Telah memainkan 3 pertandingan, mengumpulkan 3 poin, selisih gol -3.

Tim-tim yang saat ini berada di luar zona kualifikasi

9- Cape Verde (Grup VIII): Telah memainkan 2 pertandingan, mengumpulkan 2 poin, selisih gol 0.

10- Belgia (Grup VII): Telah memainkan dua pertandingan, mengumpulkan dua poin, selisih gol 0.

11- Republik Demokratik Kongo (Grup Kesebelas): Telah memainkan 2 pertandingan, mengumpulkan 1 poin, selisih gol -1.

12- Senegal (Grup 9): Telah memainkan dua pertandingan, belum meraih poin, selisih gol -3.

Bagaimana FIFA menentukan tim-tim peringkat ketiga terbaik?

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), peringkat tim-tim yang menempati posisi ketiga di masing-masing grup ditentukan berdasarkan kriteria berikut secara berurutan:

1- Jumlah poin terbanyak yang diraih dalam semua pertandingan grup.

2- Selisih gol terbaik dalam semua pertandingan grup.

3- Jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam semua pertandingan grup.

4- Skor tertinggi dalam poin perilaku disiplin tim (pemain dan anggota staf teknis) berdasarkan jumlah kartu kuning dan merah dalam semua pertandingan grup.

5- Tim-tim yang memiliki poin sama akan diurutkan berdasarkan edisi terbaru Peringkat Dunia FIFA yang telah diterbitkan.

6- Jika kedudukan tetap imbang, peringkat tim akan ditentukan berdasarkan edisi FIFA sebelumnya, dengan terus merujuk ke edisi-edisi sebelumnya secara berurutan hingga peringkatnya ditetapkan.

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