Kasus Negreira belum menutup pintunya, justru kembali mencuat dengan kuat dalam beberapa jam terakhir, bersamaan dengan langkah Asosiasi Sepakbola Eropa "UEFA" terkait berkas ini, serta pernyataan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, yang kembali membuka diskusi seputar warisan perwasitan era ketika Jose Maria Enriquez Negreira menjabat sebagai wakil ketua komite teknik wasit di Spanyol.

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa 20 wasit atau pejabat perwasitan yang berada dalam periode Negreira masih aktif dalam sistem perwasitan, baik di dalam lapangan, di teknologi video, maupun di posisi teknis.

Dalam konferensi pers usai derbi Madrid, Mourinho berbicara tentang perubahan yang ia rasakan sejak kembali ke Liga Spanyol, sebelum ia menyinggung secara langsung kasus Negreira, mempertanyakan apakah pria tersebut masih terkait dengan berkas ini.

Pernyataan pelatih asal Portugal itu muncul bersamaan dengan pengumuman UEFA bahwa mereka melanjutkan langkahnya dalam kasus ini setelah menerima dokumen dan bukti yang diserahkan Real Madrid, dalam berkas yang berkaitan dengan pembayaran yang diterima Negreira dari Barcelona selama masa jabatannya di komite teknik wasit. UEFA menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung, sementara Barcelona menjelaskan bahwa berkas ini memang belum ditutup sejak awal.

Di antara nama-nama paling menonjol yang masih hadir dalam lanskap perwasitan Spanyol adalah: "Alberola Rojas, Cordero Vega, Cuadra Fernandez, De Burgos Bengoetxea, Del Cerro Grande, Diaz de Mera, Fernandez Borbalan, Figueroa Vazquez, Gil Manzano, Hernandez Hernandez, Martinez Munuera, Mila Alvendiz, Munuera Montero, Lopez Toca, Pizarro Gomez, Pulido Santana, Sanchez Martinez, Trujillo Suarez, Prieto Iglesias dan Torrenzo Alvarez".

Peran mereka tersebar antara perwasitan terdahulu dan saat ini, teknologi wasit video "VAR", di samping posisi teknis dan administratif dalam sistem perwasitan. Di antara nama-nama yang menonjol saat ini adalah Fernandez Borbalan dan Torrenzo Alvarez, yang mengisi peran teknis dan administratif di luar perwasitan lapangan.









Negreira menjabat sebagai wakil ketua komite teknik wasit selama periode 1993 hingga 2018, sementara kasus ini mulai terbuka ke publik pada Februari 2023, setelah penyelidikan terkait pembayaran yang diberikan Barcelona kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan mantan wasit tersebut.

Menurut yang disebutkan oleh penyelidikan Spanyol, pembayaran yang dinisbatkan kepada Barcelona mencapai lebih dari 8 juta euro selama tahun-tahun kasus ini, sementara versi yang sedang diselidiki menyatakan bahwa pembayaran itu merupakan imbalan untuk laporan-laporan terkait perwasitan. Kebenaran tujuan dari pembayaran tersebut serta dampak olahraga dan hukumnya masih berada di tangan otoritas peradilan.

Pengadilan Penyelidikan Nomor 1 di Barcelona masih menangani kasus ini, dengan sejumlah keterangan yang dijadwalkan selama November sebelum beralih ke tahap-tahap prosedural berikutnya. Pengadilan sebelumnya telah menolak permohonan perpanjangan penyelidikan selama enam bulan tambahan pada September, dengan tetap membiarkan penyelidikan terbuka karena kesaksian-kesaksian yang telah dijadwalkan.

Adapun mengenai Negreira sendiri, sebuah laporan medis forensik terkini menyimpulkan adanya penurunan kondisi kognitifnya, menegaskan bahwa ia tidak memiliki kemampuan kognitif dan kehendak yang diperlukan untuk memahami ruang lingkup proses peradilan, hal yang membuat kehadirannya di persidangan sangat diragukan.

Dengan berlanjutnya berkas ini secara hukum dan langkah UEFA di tingkat Eropa, kasus Negreira tampak jauh dari akhir, sementara bertahannya 20 nama dari eranya di dalam sistem perwasitan mengungkap bahwa dampak dari masa itu masih hadir dalam sepakbola Spanyol hingga hari ini.







