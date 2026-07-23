Laporan-laporan dari Spanyol mengungkap kejutan besar, yakni ketertarikan klub Inggris Liverpool untuk merekrut bintang Brasil Vinicius Junior, sayap Real Madrid, dalam sebuah transfer yang bisa menjadi yang terbesar sepanjang tahun 2027.

Kontrak Vinicius saat ini bersama Real Madrid akan berakhir pada penghujung musim 2026/27, yang memberinya hak untuk bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan awal dengan klub mana pun di luar Spanyol mulai Januari 2027, jika ia tidak mencapai kesepakatan baru dengan manajemen Los Merengues.

Menurut jurnalis Spanyol tepercaya Ramon Alvarez de Mon, Liverpool menempatkan perekrutan pemain berusia 26 tahun itu sebagai target utama pada 2027, di tengah pantauan klub Bayern Munich dan Paris Saint-Germain terhadap perkembangan situasinya di Santiago Bernabeu.

Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa para agen yang mewakili pemain Brasil itu telah menjalin kontak dengan klub-klub Inggris untuk menjajaki kemungkinan menyelesaikan transfer jika situasinya dengan Real Madrid berubah, terutama setelah kabar yang sempat beredar sebelumnya tentang ketegangan hubungannya dengan pelatih Xabi Alonso dan penolakannya terhadap gagasan perpanjangan kontrak saat itu.

Meski demikian, di tengah segala spekulasi, Vinicius telah menegaskan dalam lebih dari satu kesempatan keinginannya untuk bertahan di Real Madrid. Ia mengatakan dalam pernyataan pada akhir Mei lalu: "Saya menikmati setiap momen di sini, saya ingin terus bermain untuk klub ini sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak terburu-buru untuk memperpanjang kontrak saya. Kami memiliki kesepakatan hingga 2027 dan kami punya banyak hal untuk dibicarakan. Klub tenang dan saya pun tenang."

Vinicius merupakan salah satu pilar terpenting Real Madrid selama delapan tahun terakhir, di mana ia meraih dua gelar Liga Champions Eropa dan mencetak gol di final 2022 dan 2024, ditambah tiga gelar Liga Spanyol. Ia juga menjadi runner-up penghargaan Ballon d'Or dan memenangkan penghargaan pemain terbaik dari FIFA, dengan torehan 128 gol dalam 375 pertandingan berseragam tim tersebut.

Bintang Brasil itu saat ini menerima sekitar 18 juta euro per tahun setelah dipotong pajak berdasarkan kontrak yang ditandatanganinya pada 2022, yang mencakup klausul penalti senilai satu miliar euro.

Dari sisi statistik, Vinicius tampil dalam 53 pertandingan bersama Real Madrid di seluruh ajang selama musim lalu, mencetak 22 gol dan memberikan 14 assis. Ia juga tampil bersama timnas Brasil di Piala Dunia musim panas ini, sebelum tersingkir dari turnamen di babak 16 besar menghadapi Norwegia.