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Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) memanaskan persaingan penghargaan Pemain Terbaik Afrika 2026 setelah mengumumkan daftar final berisi lima pemain. Perburuan ini didominasi pemain Maroko dan Senegal, bersamaan dengan masih berlanjutnya dampak duel sengit kedua tim di final Piala Afrika 2025.

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Daftar tersebut berisi tiga pemain dari timnas Maroko dan dua pemain dari timnas Senegal, setelah CAF memilih Achraf Hakimi, Brahim Diaz, dan Ismael Saibari, bersama Sadio Mane dan Pape Gueye, untuk bersaing memperebutkan penghargaan individu paling bergengsi di Benua Hitam.

Pengumuman resmi disampaikan melalui situs resmi Konfederasi Sepak Bola Afrika hari ini, Rabu, 25 November 2026, setelah daftar awal yang berisi sepuluh pemain dipangkas menjadi hanya lima nama, berdasarkan performa dan kontribusi mereka bersama klub dan tim nasional masing-masing selama periode penilaian.

Identitas pemenang dijadwalkan diumumkan dalam malam penghargaan CAF Awards 2026 yang akan digelar di Kota Lagos, Nigeria, pada Rabu, 2 Desember mendatang, di Teater Nasional, Pusat Kebudayaan dan Seni Wole Soyinka, mulai pukul 19.00 waktu setempat atau 18.00 GMT.

Hakimi Pertahankan Takhta, Mane Buru Gelar Ketiga

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Achraf Hakimi, pemain Paris Saint-Germain, memimpin daftar kandidat sebagai pemegang gelar Pemain Terbaik Afrika. Ia berupaya mempertahankan penghargaan tersebut untuk tahun kedua berturut-turut, berbekal satu musim gemilang lagi bersama klubnya dan timnas Maroko.

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CAF menjelaskan bahwa bek sayap asal Maroko itu berperan penting dalam keberhasilan Paris Saint-Germain mempertahankan gelar Liga Champions dan Liga Prancis sepanjang 2026. Ia juga memimpin timnas negaranya melewati tahun yang luar biasa, dengan mencapai final Piala Afrika 2025, lalu melaju ke perempat final Piala Dunia 2026.

Di sisi lain, Sadio Mane masuk persaingan dengan ambisi meraih pencapaian baru dalam kariernya. Ia sebelumnya memenangi penghargaan ini pada 2019 dan 2022, sehingga kini berpeluang menambah gelar ketiga ke dalam koleksi individunya.

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CAF memasukkan kapten Senegal itu ke daftar final setelah ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Afrika 2025 berkat kontribusinya membawa negaranya meraih gelar kontinental kedua. CAF memuji peran kepemimpinan, pengalaman, dan pengaruhnya dalam kesuksesan Senegal, selain performanya bersama Al Nassr dari Arab Saudi dan tim nasional.

Brahim Diaz dan Saibari

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Brahim Diaz, pemain Real Madrid, mengamankan tempat di antara lima kandidat setelah tampil impresif bersama timnas Maroko di Piala Afrika 2025. Ia menjadi salah satu elemen serang paling menonjol dalam perjalanan Maroko menuju laga final.

Diaz meraih Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan lima gol, dan berhasil menjebol gawang lawan dalam lima pertandingan beruntun, sehingga menjadi salah satu bintang paling bersinar di edisi yang digelar di Maroko tersebut.

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Kontribusi pemain Real Madrid itu tidak berhenti di turnamen kontinental. Ia terus memainkan peran ofensif yang berpengaruh di Piala Dunia 2026, dan kreativitas serta pergerakannya di lini serang turut membantu Maroko melaju ke perempat final.

Daftar tersebut juga memuat Ismael Saibari, pemain Bayern Munich, yang menjalani tahun gemilang di level klub maupun timnas. Ia menjadi salah satu elemen penting dalam perjalanan Maroko di Piala Afrika dan mencetak gol ke gawang Kamerun di perempat final.

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CAF menilai Saibari juga berpengaruh dalam perjalanan timnas Maroko di Piala Dunia 2026 berkat kontribusi ofensifnya, ditambah perkembangannya di level klub, yang memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta menyerang terbaik di benua ini.

Pape Gueye, Pahlawan Final yang Bersaing Merebut Penghargaan Utama

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Nama Pape Gueye asal Senegal menonjol sebagai salah satu kandidat yang paling lekat dengan peristiwa terpenting sepak bola Afrika tahun ini, setelah berperan menentukan dalam keberhasilan negaranya menjuarai Piala Afrika 2025 dengan mengalahkan Maroko.

Gelandang Villarreal itu mencetak gol kemenangan Senegal pada laga final melawan Maroko yang digelar di ibu kota Rabat. Setelah waktu normal berakhir imbang tanpa gol, Gueye berhasil menjebol gawang pada menit ke-93 dan memberikan kemenangan 1-0 bagi Senegal.

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Gol tersebut bukan satu-satunya alasan pencalonan pemain Senegal itu. Ia tampil kuat sepanjang turnamen dan menegaskan diri sebagai salah satu gelandang terbaik, sehingga masuk dalam tim terbaik turnamen yang diumumkan Konfederasi Sepak Bola Afrika.

Pencalonannya datang pada momen yang istimewa, setelah nama sang pemain kembali menjadi sorotan menyusul putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang membatalkan keputusan Komite Banding CAF serta kembali mengakui kemenangan Senegal di final dan gelar juara mereka.

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Dengan demikian, Gueye bersaing memperebutkan gelar Pemain Terbaik Afrika dengan bekal gol yang memberi negaranya gelar kontinental, ditambah pengaruhnya bersama klub Spanyol Villarreal, sehingga menjadi salah satu pesaing terkuat untuk penghargaan ini.

Daftar final ini memperlihatkan kuatnya kehadiran Maroko dan Senegal dalam perburuan penghargaan tahun ini, setelah kedua tim menguasai kelima tempat yang tersedia, dengan rincian tiga pemain Maroko dan dua pemain Senegal.

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Komposisi ini mencerminkan besarnya pengaruh kedua tim dalam kompetisi sepanjang tahun, terutama setelah Maroko mencapai final Piala Afrika dan Senegal menjadi juara, kemudian keduanya tampil di Piala Dunia 2026, di mana timnas Maroko melaju ke perempat final.

Malam penghargaan CAF di Lagos diharapkan menjadi ajang pengumuman pemenang dari kelima nama tersebut, dalam perayaan yang kembali digelar di ibu kota komersial Nigeria untuk pertama kalinya sejak edisi 2014. Publik pun menantikan apakah Hakimi akan berhasil mempertahankan takhtanya, Mane kembali naik ke podium juara, atau penghargaan ini justru jatuh ke nama baru dari tiga kandidat lainnya.