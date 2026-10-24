Persaingan semakin memanas menjelang penganugerahan Ballon d'Or pada Senin mendatang. Dua hari sebelum pemenangnya diumumkan, sejumlah bandar taruhan mengubah odds untuk para kandidat utama secara mencolok.

Perebutan penghargaan individu bergengsi ini tampaknya mengerucut pada tiga pemain: Lamine Yamal, Harry Kane, dan Kylian Mbappé. Musim lalu, Yamal tampil mengesankan dengan 16 gol dan 11 assist di LaLiga, ketika Barcelona berhasil mempertahankan gelar juara liga dengan meyakinkan. Penyerang berusia 19 tahun itu juga menjuarai Piala Super Spanyol dan membantu Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang kerap menjadi faktor penting dalam pemilihan pada masa lalu.

Namun, Kane sejauh ini menjadi kandidat terkuat untuk menerima Ballon d'Or. Penyerang Bayern Munich itu menjalani musim yang luar biasa produktif dengan mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan resmi. Pada Sabtu, rata-rata odds pemain asal Inggris itu berada di angka 1,35, menjadikannya favorit utama.

Bagi Yamal, situasinya jauh kurang menjanjikan dibandingkan beberapa jam lalu. Sebagian besar bandar taruhan besar tiba-tiba menaikkan odds bintang FC Barcelona itu secara signifikan. Odds pemain muda berbakat Barcelona tersebut melonjak dari 3,25 menjadi 6,00, yang menunjukkan bahwa bandar taruhan kini menilai peluangnya untuk menang jauh lebih kecil.

Salah satu kemungkinan penyebab perubahan itu adalah kemenangan Kane baru-baru ini dalam pemilihan penghargaan "100 MARCA". Penghargaan tersebut diberikan oleh juri internasional yang terdiri atas jurnalis, mantan pesepakbola, dan pelatih. Sebanyak 226 pemilik hak suara menentukan pilihan dengan memilih 15 pemain dari 100 nomine. Pemain di urutan pertama mendapat 30 poin, urutan kedua 25 poin, dan urutan ketiga 23 poin.

Kane akhirnya menang dengan 3.962 poin, hanya unggul 25 poin atas Yamal yang mengumpulkan 3.937 poin. Mbappé melengkapi tiga besar dengan 3.440 poin, disusul Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembélé, dan Pau Cubarsí.

Jika Yamal tetap berhasil meraih Ballon d'Or pada Senin, pemain sayap kanan berusia 19 tahun itu akan mencetak sejarah sebagai pemenang termuda sepanjang masa. Rekor tersebut saat ini dipegang mantan penyerang Barcelona, Ronaldo, yang menerima penghargaan itu pada 1997 saat berusia 21 tahun.