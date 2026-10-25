Jorrel Hato menjalani malam yang ingin segera ia lupakan pada Sabtu. Mantan pemain Ajax itu menjadi starter melawan Tottenham Hotspur, tetapi kewalahan menghadapi Mohammed Kudus. Ia mendapat nilai 5 dari media Inggris.

Pertandingan antara Chelsea dan Spurs memanas setelah 70 menit ketika Palmer bertabrakan keras dengan Mateus Fernandes, yang sedang terbaring di lapangan. Keributan pun terjadi dan melibatkan Van de Ven, antara lain. Setelah itu, Palmer, Fernandes, dan pemain asal Belanda tersebut mendapat kartu kuning.

Tujuh menit kemudian, Tottenham mencetak gol ketika kiper Chelsea Mike Penders keliru meninju sepak pojok dari sisi kiri ke gawangnya sendiri: 0-1.

Masalah Chelsea bertambah tiga menit kemudian ketika Palmer mendapat kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Gallagher. Tottenham memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan memastikan kemenangan pada menit ke-87 melalui Matthys Tel, yang merebut bola di wilayah pertahanannya sendiri, melakukan lari menggiring bola yang mengesankan, lalu mencetak gol dari jarak 18 meter: 0-2.





Seusai pertandingan, Chelsea mendapat kritik keras dari media Inggris dan Hato pun tak luput. "Ia tidak terlihat dalam permainan menyerang dan kewalahan menghadapi Kudus," tulis BBC seusai laga.

Football London juga menilai Hato tak mampu menonjol saat menghadapi Spurs. "Permainan Chelsea sebagian besar berlangsung di sisi kanan. Ia sama sekali tidak terlihat dalam permainan menyerang," tulis media tersebut.

Sementara itu, The Evening Standard sedikit lebih lunak terhadap mantan pemain Ajax tersebut. "Ia tampak tidak sepenuhnya sejalan dengan beberapa rekannya di lini pertahanan dan terkadang membuat mereka frustrasi karena kesalahan-kesalahannya."

"Ia sebagian besar sibuk menghadapi Kudus, yang berhasil ia redam secara efektif. Ia diganti tak lama setelah satu jam pertandingan berjalan, sebelum Chelsea benar-benar ambruk," tulis The Evening Standard.