Pers Inggris melihat perubahan besar pada Cody Gakpo dan memberikan saran untuk Liverpool

Cody Gakpo membuat kesan besar bersama Liverpool pada Minggu. Penyerang timnas Belanda itu sangat berharga dalam laga uji coba melawan Como, yang dimenangi 2-0. Di media Inggris, pemain asal Eindhoven itu dipuji atas permainannya.

Setelah 22 menit pertandingan berjalan, Gakpo membuat Anfield bergemuruh. Ia menerima umpan dari Jeremie Frimpong, mengontrol bola dengan kaki kiri, lalu melepaskan tembakan dengan kaki ‘yang lebih lemah’ itu untuk melewati kiper.

Gakpo juga memainkan peran besar dalam gol kedua Liverpool. Mantan pemain PSV itu mengirim bola datar ke depan gawang, sebelum Jérémy Jacquet bisa menuntaskannya menjadi gol.

Itu bisa saja menjadi momen-momen terakhir Gakpo dengan seragam The Reds. Pasalnya, ia sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Tottenham Hotspur, yang ingin merekrutnya.

Saat ini Tottenham telah mengajukan tawaran senilai 70 juta euro untuk Gakpo, yang ingin pindah ke London. Liverpool menolak tawaran pertama itu, tetapi tidak sepenuhnya menutup diri terhadap transfer.

Namun, setelah pertandingan hari Minggu, media Inggris justru mempertanyakan apakah klub harus menjual Gakpo. “Gakpo mengingatkan Liverpool tentang apa yang akan mereka kehilangan jika menjualnya...”, tulis The Mirror.

This is Anfield juga ingin Gakpo bertahan. “Kini ia bermain sedikit lebih ke dalam, seperti saat di bawah Jürgen Klopp, dalam tim yang lebih proaktif. Justru masuk akal untuk mempertahankannya. Ia sangat cocok dengan tim ini”, tulis media fan tersebut.

Media lokal Liverpool Echo juga terkesan. “Sekali lagi tampil kuat di sisi kiri: ia dengan percaya diri memanfaatkan peluang untuk gol pembuka dan menunjukkan banyak energi serta agresivitas, sebelum menyiapkan gol kedua.”