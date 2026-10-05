Perpisahan Messi terancam kekacauan, Benin: "Orang Argentina suka bermain kotor"

Saat Argentina bersiap menjalani laga perpisahan Lionel Messi di hadapan para pendukungnya, pertandingan yang dinanti ini berubah menjadi lebih dari sekadar perayaan untuk sang bintang legendaris, setelah Steve Mounie, kapten sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Benin, melontarkan peringatan terang-terangan terkait trik para pemain Argentina dan upaya mereka memengaruhi lawan secara mental.

Mounie mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "AS", bahwa timnas negaranya memandang pertandingan ini sebagai peluang luar biasa untuk tampil di hadapan mata dunia, meskipun ia absen dari laga tersebut akibat cedera.

Ia menambahkan: "Kami menyikapi pertandingan ini sebagai sebuah perayaan, dan kami berharap dunia menyaksikan kami, tetapi kami tidak datang hanya untuk menjalani laga persahabatan. Kami ingin menunjukkan kemampuan kami bermain sepak bola, karena ini adalah panggung besar dan semua orang akan menontonnya."

Penyerang Augsburg itu melanjutkan: "Ini adalah kesempatan bagi seluruh pemain kami untuk menunjukkan keterampilan mereka kepada dunia. Jika kami tampil bagus, kami pasti akan mendapatkan kesempatan menjalani lebih banyak pertandingan besar. Ini adalah momen tak terlupakan bagi kami."

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 19.00 BEN

Meski laga ini bernuansa perayaan, Mounie memperingatkan rekan-rekannya agar tidak terpancing provokasi, berdasarkan pengalamannya sebelumnya dengan pemain Argentina Leonardo Balerdi, yang pernah ia hadapi ketika Balerdi masih menjadi pemain Marseille.

Mounie berkata: "Saya mendapat kartu merah karenanya. Dia punya trik-triknya, dan dia sangat licik. Seluruh timnas Argentina bermain dengan cara ini (permainan kotor). Ini adalah ciri khas tim-tim Amerika Selatan; mereka berusaha memengaruhi mental Anda, mengajak Anda bicara dan memprovokasi Anda."









Ia menambahkan: "Kami melihatnya di Piala Dunia bersama Argentina, dan juga pada Paraguay dalam laganya melawan Prancis. Dan jika Anda tidak kuat secara mental, Anda bisa bereaksi dan mendapatkan kartu merah atau kuning. Oleh karena itu, Benin harus berhati-hati."

Mounie menegaskan bahwa ia akan memperingatkan rekan-rekannya agar tidak terjebak dalam provokasi, dengan mengatakan: "Saya akan meminta mereka untuk tetap tenang, karena para pemain Argentina mampu memprovokasi Anda. Mereka harus cerdas, karena kami ingin mengakhiri pertandingan dengan 11 pemain, dan saya tidak melakukannya ketika menghadapi Balerdi."

Kapten Benin itu mengenang kembali detail insiden lain yang mempertemukannya dengan bek Argentina tersebut, menjelaskan: "Itu bukan kali pertama saya menghadapi Balerdi. Dalam sebuah pertandingan sebelumnya, dia melakukan hal serupa ketika dia mencengkeram dada saya dan saya mendapat kartu kuning, lalu saya mendapat kartu merah setahun kemudian."

Mounie menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Dia pemain yang sangat licik, tetapi dia pemain yang bagus. Jika saya melihatnya dalam pertandingan, saya akan memintanya untuk tidak melakukan itu kepada para pemain muda kami, dan saya akan meminta semua orang untuk berhati-hati. Namun dia akan tetap melakukannya, karena itulah permainan yang ia mainkan, dan yang dimainkan semua orang."