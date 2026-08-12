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Perpanjangan waktu atau langsung adu penalti: Bagaimana Piala Super Eropa ditentukan?

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup
Prancis
Inggris
Austria

Apa yang dikatakan regulasi UEFA?

Stadion Red Bull Arena di kota Salzburg, Austria, bersiap menjadi tuan rumah pertandingan Piala Super Eropa, hari Rabu ini, antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa, dalam laga pembuka musim baru.

Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions untuk tahun kedua secara beruntun, setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti, sementara di sisi lain, Aston Villa meraih gelar Liga Europa dengan menghancurkan Freiburg (3-0).

Banyak pihak bertanya-tanya bagaimana Piala Super Eropa ditentukan jika terjadi hasil imbang? Apakah kedua tim akan memainkan dua babak tambahan atau langsung menuju adu penalti?

Regulasi Persatuan Sepak Bola Eropa (UEFA) menyatakan bahwa jika pertandingan Piala Super Eropa berakhir imbang setelah 90 menit, kedua tim tidak akan memainkan waktu tambahan, dan akan langsung beralih ke adu penalti.

Aturan ini diterapkan pada edisi lalu, yang dimenangkan Paris Saint-Germain atas Tottenham lewat adu penalti, setelah tim Prancis itu bangkit pada menit-menit akhir, dan berhasil merebut hasil imbang setelah tertinggal (2-0).

UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Regulasi Persatuan Sepak Bola Eropa tetap tidak berubah pada tahun ini, sehingga pemenang akan langsung ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang berlanjut di Salzburg.

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