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Thibaut Courtois akan genap satu dekade bersama Los Blancos. Setidaknya, demikian gambaran setelah ia memperpanjang kontrak.

Setelah pemain inti Aurelien Tchouameni dan talenta papan atas Arda Güler, Real Madrid juga memperpanjang kontrak kiper Thibaut Courtois. Seperti diumumkan klub pemegang rekor gelar juara Spanyol itu pada Jumat, pemain asal Belgia tersebut menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028, atau memperpanjang masa baktinya satu tahun. Courtois menjadi pemain andalan ketiga dalam tiga hari yang memastikan masa depannya bersama Los Blancos.

Sebelumnya, tim peringkat kedua klasemen La Liga itu telah mengikat Tchouameni dan Güler dengan kontrak jangka panjang, masing-masing hingga 2032 . Courtois (34) tidak mendapat kontrak sepanjang itu, tetapi Real tetap memberikan kepastian untuk posisi penting tersebut.

Kiper itu pindah dari FC Chelsea ke Madrid pada 2018 dan sejauh ini telah tampil dalam 348 pertandingan kompetitif untuk Real. Bersama klub tersebut, ia antara lain telah dua kali menjuarai Liga Champions serta memenangi Piala Super UEFA, tiga kali menjuarai liga, dan masing-masing sekali menjuarai Piala Spanyol dan Piala Dunia Antarklub.