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Major League Soccer (MLS) tengah merampungkan perombakan besar lainnya terhadap format pascamusim. Mulai musim 2027-28, babak wild card dan format dua kemenangan dari tiga laga pada putaran pertama akan dihapus. Format baru yang diikuti 16 tim itu bertujuan meningkatkan intensitas musim reguler setelah format saat ini dinilai gagal menjaga momentum dan memberi penghargaan yang sepadan bagi tim-tim terbaik liga.

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MLS bersiap merombak besar-besaran format play-off

MLS tengah merampungkan perombakan besar lainnya terhadap struktur pascamusim , ketika play-off MLS Cup 2026 mulai bergulir. Mulai musim 2027-28, liga akan menghapus babak wild card yang belum lama diterapkan serta format dua kemenangan dari tiga laga pada putaran pertama, menurut laporan The Guardian.

Perubahan tersebut akan memangkas jumlah peserta play-off menjadi 16 tim. Dalam format baru, dua putaran pertama akan dimainkan dalam duel kandang-tandang dua leg, sementara semifinal dan final kembali menjadi pertandingan satu laga dengan tim unggulan lebih tinggi sebagai tuan rumah.

Mengapa MLS menghapus format dua kemenangan dari tiga laga?

Diperkenalkan pada 2023, format dua kemenangan dari tiga laga pada putaran pertama terbukti tidak efektif dalam menjaga ketegangan persaingan maupun memberi penghargaan kepada tim yang tampil baik sepanjang musim reguler. Dalam tiga musim terakhir, terdapat jeda yang mencapai 35 hari antara akhir musim reguler dan putaran kedua akibat jeda internasional pada November.

Meski jeda Piala Dunia 2026 memungkinkan MLS menggeser awal play-off tahun ini hingga setelah periode pertandingan internasional, rentang waktu dari Decision Day hingga perempat-final masih mencapai 28 hari. Liga juga sempat mempertimbangkan format eliminasi ganda yang terinspirasi dari sepak bola peraturan Australia sebelum menetapkan rencana terbarunya.

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Meski juru bicara MLS tidak segera mengomentari laporan terbaru tersebut, liga telah mengonfirmasi peninjauan formatnya pada Agustus. “Major League Soccer terus mengevaluasi kemungkinan penyesuaian format pascamusim sebagai bagian dari peninjauan yang lebih luas atas peralihan liga ke kalender kompetisi baru, mulai musim 2027-28,” kata seorang juru bicara saat itu.

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Upaya meningkatkan kembali intensitas musim reguler

Salah satu alasan utama di balik perubahan yang terus dilakukan adalah keinginan untuk membuat musim reguler lebih menentukan. Saat ini, 60 persen klub lolos ke play-off sehingga persaingan menuju babak tersebut terlalu longgar.

Kelonggaran itu terlihat tahun ini ketika Real Salt Lake mencapai putaran pertama meski hanya menang sekali dalam 16 pertandingan setelah Piala Dunia. Mereka mengungguli Minnesota United pada Decision Day, kendati Minnesota juga hanya meraih satu kemenangan dalam 18 laga.

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Format musim 2027-28 akan menjadi format play-off keenam yang digunakan MLS sejak liga dimulai pada 1996. MLS sempat meninggalkan duel beberapa leg pada 2019 sebelum kembali menerapkan seri pertandingan yang lebih panjang setelah menjalin kerja sama penyiaran dengan Apple, salah satunya untuk menjamin tim-tim yang lolos dengan peringkat lebih rendah mendapat pemasukan dari setidaknya satu pertandingan pascamusim.

Apa selanjutnya bagi play-off MLS?

Untuk saat ini, klub-klub harus menjalani play-off MLS Cup 2026 dengan sistem yang berlaku sebelum perombakan diterapkan bersamaan dengan kalender kompetisi baru liga pada 2027-28.

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Sejumlah rincian format baru masih perlu diperjelas. Belum diketahui bagaimana urutan tuan rumah untuk duel dua leg akan ditentukan, meski format MLS terakhir yang menggunakan sistem kandang-tandang memberi tim unggulan lebih tinggi keuntungan bermain di kandang pada leg kedua yang menentukan.