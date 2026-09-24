Pelatih Jurgen Klopp dan Xavi Hernandez mengumumkan susunan pemain inti untuk timnas Jerman dan Belanda, jelang laga yang dinanti-nantikan antara keduanya pada Kamis malam ini, dalam pembuka perjalanan mereka di UEFA Nations League, di Stadion "Johan Cruyff ArenA" di ibu kota Belanda, Amsterdam.

Xavi memilih susunan pemain untuk timnas Belanda yang mengandalkan formasi (4-3-3), sebagai berikut:

Penjaga gawang: Bart Verbruggen.

Pertahanan: Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries.

Tengah: Quinten Timber, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch.

Penyerangan: Cody Gakpo, Brian Brobbey, Crysencio Summerville.

Xavi menyimpan sejumlah bintang Belanda di bangku cadangan, seperti Nathan Aké, Jeremie Frimpong, dan Teun Koopmeiners.

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Adapun Jerman, susunan pemainnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Marc-André ter Stegen.

Pertahanan: Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown.

Tengah: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Jamal Musiala.

Penyerangan: Kevin Schade, Karim Adeyemi, Kai Havertz.

Klopp memulai laga dengan formasi 4-2-3-1, dengan kehadiran Kimmich dan Nmecha di poros lini tengah, di belakang trio Schade, Musiala, dan Adeyemi, sementara Havertz memimpin lini serang, sedangkan Serge Gnabry dan Nadiem Amiri duduk di bangku cadangan.

Laga ini memiliki arti penting tersendiri, karena menjadi pertandingan resmi pertama Klopp bersama timnas Jerman, sekaligus penampilan resmi pertama Xavi sebagai kepala staf kepelatihan timnas Belanda.



