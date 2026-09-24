Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Perombakan besar-besaran: Klopp dan Xavi umumkan susunan pemain pertama Jerman dan Belanda

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
X. Hernandez
J. Klopp
Belanda
Jerman
Spanyol

Klopp mengandalkan Trey sebagai bek kanan

Pelatih Jurgen Klopp dan Xavi Hernandez mengumumkan susunan pemain inti untuk timnas Jerman dan Belanda, jelang laga yang dinanti-nantikan antara keduanya pada Kamis malam ini, dalam pembuka perjalanan mereka di UEFA Nations League, di Stadion "Johan Cruyff ArenA" di ibu kota Belanda, Amsterdam.

Xavi memilih susunan pemain untuk timnas Belanda yang mengandalkan formasi (4-3-3), sebagai berikut:

Penjaga gawang: Bart Verbruggen.

Pertahanan: Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries.

Tengah: Quinten Timber, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch.

Penyerangan: Cody Gakpo, Brian Brobbey, Crysencio Summerville.

Xavi menyimpan sejumlah bintang Belanda di bangku cadangan, seperti Nathan Aké, Jeremie Frimpong, dan Teun Koopmeiners.

Baca juga

Vinicius memang berdarah Brasil, tapi apakah Raphinha juga demikian?

Dengan selisih telak, suporter Real Madrid menuntut Vinicius diusir demi Diomande

Adapun Jerman, susunan pemainnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Marc-André ter Stegen.

Pertahanan: Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown.

Tengah: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Jamal Musiala.

Penyerangan: Kevin Schade, Karim Adeyemi, Kai Havertz.

Klopp memulai laga dengan formasi 4-2-3-1, dengan kehadiran Kimmich dan Nmecha di poros lini tengah, di belakang trio Schade, Musiala, dan Adeyemi, sementara Havertz memimpin lini serang, sedangkan Serge Gnabry dan Nadiem Amiri duduk di bangku cadangan.

Laga ini memiliki arti penting tersendiri, karena menjadi pertandingan resmi pertama Klopp bersama timnas Jerman, sekaligus penampilan resmi pertama Xavi sebagai kepala staf kepelatihan timnas Belanda.


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google